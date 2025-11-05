Mendoza impulsa prácticas profesionales para estudiantes en el Ministerio de Energía y Ambiente

Los estudiantes podrán aplicar sus conocimientos en un entorno laboral real dentro de la administración pública.

El acuerdo permitirá a estudiantes realizar prácticas académicas en áreas del Ministerio de Energía y Ambiente.

El acuerdo tiene como objetivo favorecer la formación práctica de los alumnos de la institución educativa, permitiéndoles aplicar en contextos laborales los conocimientos teóricos adquiridos durante su formación.

Formación en el ámbito del Ministerio de Energía y Ambiente Las prácticas se desarrollarán en dependencias del Ministerio de Energía y Ambiente, bajo la supervisión conjunta de la Dirección de Hidráulica y las autoridades escolares. Cada estudiante contará con un plan de tareas específico, diseñado para fortalecer sus habilidades y ofrecer una experiencia educativa real dentro del sector público.

El convenio establece que las prácticas no generan relación de dependencia con la Provincia, y que será responsabilidad de la Escuela garantizar la cobertura de seguros y el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía y Ambiente emitió un dictamen favorable, confirmando la validez del acuerdo y su adecuación a la Ley Nº 9501, que faculta a los ministros del Poder Ejecutivo a celebrar convenios dentro de sus competencias.