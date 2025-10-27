Gimnasia y Esgrima vuelve a las prácticas con la mirada puesta en las negociaciones

Gimnasia y Esgrima comenzará a transitar desde este martes el camino hacia su primera temporada en la Primera División del fútbol argentino. Tras el histórico ascenso conseguido hace poco más de dos semanas , el plantel del Lobo regresa a los entrenamientos con la mirada puesta en el 2026.

Más allá de que aún falta mucho para la competencia oficial -pasarán casi tres meses desde la final con Deportivo Madryn hasta la primera fecha del Torneo Apertura - y de que este viernes por la noche el club seguirá celebrando el ascenso con una fiesta espectacular, el objetivo por estos días pasas por el armado del plantel.

Y en eso se pondrán a trabajar de manera urgente los dirigentes junto al cuerpo técnico encabezado por Ariel Broggi y junto al manager Joaquín Sastre , priorizando la renovación de los futbolistas que la institución quiera retener.

Este martes comenzarán los entrenamientos del Lobo en el Predio del Aeropuerto, a las 9.30 de la mañana.

Está citado el plantel completo que consiguió el ascenso por lo que se espera que no haya ausencias, más allá de que con el paso de los días llegarán las bajas y se irán incorporando futbolistas.

La renovación de Ariel Broggi está más que encaminada más allá de algunas versiones que indicaban que otros clubes de Primera División preguntaron condiciones por el DT campeón de la Primera Nacional.

Al mismo tiempo, Facundo Lencioni y Franco Saavedra son prioridad en cuanto a los futbolistas que seguirían en el club. Por cada uno de ellos, Gimnasia tendrá que pagar 500.000 dólares por el 50% del pase. Por Lencioni a Belgrano de Córdoba y por Saavedra, a Talleres de Córdoba.

De todas maneras, desde el club saben que el trabajo fuerte y todas las negociaciones con los futbolistas comenzarán recién la semana próxima, después de "La Fiesta del campeón" que tendrá lugar el viernes por la noche en el Víctor Legrotaglie.