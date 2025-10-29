La impactante comparación de Cesc Fábregas entre Nico Paz y el mejor Messi: "Yo jugué con Leo y..."

Cesc Fábregas, DT de Como 1907, hizo una brutal analogía sobre el brillante presente de Nico Paz y la mejor versión de Lionel Messi.

Nicolás Paz tuvo un arranque de temporada formidable en la Serie A. Si bien se había especulado con un posible retorno a Real Madrid en el mercado de pases anterior, la joya argentina finalmente se quedó en el Como 1907 y se consolidó como la máxima figura del equipo y una de las grandes revelaciones de la liga italiana.

Al cabo de las primeras nueve fechas, el enganche de 21 años ya tiene cuatro goles y la misma cantidad de asistencias. En ese contexto, Cesc Fábregas, el histórico exmediocampista español y actual DT del elenco blanquiazul, no se cansa de llenarlo de elogios en cada conferencia de prensa.

Cesc Fábregas comparó a Nico Paz con la mejor versión de Messi en 2012 Sin embargo, esta vez lo hizo a través de una tremenda analogía: comparó a Paz con la mejor versión de Lionel Messi en 2012. "Yo jugué con Messi y un año marcó 91 goles. ¿Ganamos por él? ¿Guardiola consiguió todos aquellos éxitos en el Barça gracias a él? Sí... pero no", subrayó el técnico en primera instancia.

Nico Paz sigue haciendo delirar al fútbol italiano. Esta vez, por su brillante actuación ante la Juventus. Nico Paz sigue haciendo delirar al fútbol italiano. Foto: EFE Siguiendo ese mismo discurso, Fábregas sostuvo: "Nico es un jugador buenísimo, está creciendo muchísimo y le necesitamos, sí. Pero debe seguir teniendo la misma humildad, el mismo coraje en el campo y la misma personalidad. Hay mucho detrás de todo esto".

A su vez, el entrenador explicó la gran influencia que tiene el jugador de la Scaloneta en el esquema del Como, donde confesó: ¿Por qué toca tanto balón? Porque la construcción de nuestro juego está hecha para que le lleguen balones de una cierta manera en cada partido".