El dato abrumador de Flamengo que deberá sortear Racing para meterse en la final de la Libertadores

Luego del 0-1 en el Maracaná, Racing deberá romper con un impactante registro de Flamengo en 2025 si quiere estar en el partido decisivo sin llegar a los penales.

Este miércoles desde las 21:30, el Cilindro de Avellaneda será escenario de una cita que puede quedar en la historia de Racing. El equipo de Gustavo Costas recibirá a Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en el Maracaná para meterse en la gran final del certamen continental.

La Academia debe ganar mínimamente por un gol de diferencia para forzar los penales y por dos si quiere evitar dicha definición. Respecto a esto último, el Mengao llega con un dato monstruoso que pone en jaque una hipotética clasificación directa del elenco argentino.

La única derrota de Flamengo por dos o más goles en 2025 El poderoso equipo dirigido por Filipe Luis atraviesa un presente formidable y en todo el 2025 apenas perdió una vez por dos tantos de diferencia: fue en el Mundial de Clubes, cuando cayó 4-2 ante el Bayern Múnich en los octavos de final. Esa derrota, junto con la sufrida ante Central Córdoba en la fase de grupos de la Libertadores, son las únicas dos caídas internacionales de los brasileños en lo que va de la temporada.

Harry Kane festeja el segundo gol del Bayern.jpg Harry Kane festeja el segundo gol del Bayern Múnich frente al Flamengo por el Mundial de Clubes 2025. EFE Por eso, Racing sabe que deberá hacer un partido perfecto para quebrar a un rival que casi no da ventajas y que, además, cuenta con un arquero especialista en penales como Agustín Rossi, que ya viene de ser figura en la serie de cuartos ante Estudiantes de La Plata.

El dato de hace ilusionar a los hinchas de Racing Más allá de ese dato abrumador del Mengao, el equipo de Costas también se aferra al suyo: lleva siete partidos consecutivos sin perder como local ante equipo brasileños, con seis victorias y un empate. La última caída fue en 2021, en un 1-3 contra San Pablo correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.