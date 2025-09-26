Agustín Rossi palpitó la serie de Flamengo ante Racing tras eliminar a Estudiantes: "Se va a definir por..."

Agustín Rossi, héroe en la clasificación del Mengao a semifinales, palpitó el enfrentamiento ante la Academia de Gustavo Costas por un lugar en la final.

Estudiantes estuvo muy cerca de dar el gran batacazo. El equipo de Eduardo Domínguez se impuso por 1-0 en los 90 minutos, pero en la tanda de penales emergió la figura de Agustín Rossi, quien le contuvo los lanzamientos a Benedetti y Ascacíbar, y clasificó al Flamengo a las semifinales de la Copa Libertadores donde se verán las caras con el Racing de Gustavo Costas.

El ex arquero de Boca viene demostrando una gran solidez en las tandas de penales. Incluso, atajó 14 y le convirtieron solamente 20, unos números que lo agigantan bajo los tres palos. En cuanto a las definiciones, ya tuvo una contra Racing cuando atajaba en el Xeneize y fue en la semifinal de Copa de la Liga Profesional, el 14 de mayo de 2022. Aquel día, tras el 0-0 en los 90 minutos, Agustín atajó el tiro de Enzo Copetti y el cuadro de la Ribera ganó 6-5 para meterse en la gran final.

Agustín Rossi palpitó las semis ante Racing Ahora, Agustín Rossi sabe que tendrá una prueba más que difícil ante la Academia de Costas y es por ello que tras el final del partido le preguntaron sobre el cruce en semifinales: "Contra Racing tenemos que hacernos fuertes en casa, que es el Maracaná con toda la gente que nos apoya. Se va a definir por detalles", anticipó.

image

Por otro lado, el arquero del Flamengo analizó la clasificación ante el Pincha y aseguró que no fue nada sencillo: "Sabíamos que no iba a ser difícil, no hay nada fácil en la Libertadores, nos pasó con Central Córdoba en la fase de grupos. Sabemos cómo son los partidos del fútbol argentino y cómo Estudiantes nos podía lastimar. Creo que tuve responsabilidad en el gol, pero pude revertir en la definición. Esto es lo que venimos a pasar", sentenció.