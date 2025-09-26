La picante gastada de Flamengo a Estudiantes luego de eliminarlo de la Copa Libertadores

A pesar de no haber jugado su mejor partido, Flamengo sacó a relucir su chapa de candidato y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores . El Mengao, que venía de ganar por 2-1 en el Maracaná, sufrió más de la cuenta en UNO y cayó 1-0 en los 90 minutos frente al Estudiantes de Eduardo Domínguez.

No obstante, en la tanda de penales emergió la figura de Agustín Rossi, quien le contuvo los disparos a Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar, y clasificó al elenco carioca a la siguiente instancia de la Copa Libertadores donde se verán las caras con el Racing de Gustavo Costas (la ida será en Brasil y la vuelta en Argentina).

Agustín Rossi le tapó el penal decisivo a Ascacíbar y dejó a Estudiantes afuera de la Copa.

Como suele ser costumbre en la rivalidad entre brasileños y argentinos, el equipo ganador siempre se suele burlar del perdedor y esta vez no fue la excepción. Tras el final del partido, en las redes sociales del Flamengo se burlaron de las costumbres argentinas al comparar comidas, géneros musicales, ídolos futbolísticos, pero sobre todo la cultura de su eterno clásico.

Brigadeiro melhor que Alfajor

Samba melhor que Tango

Pastel de feira melhor que Empanada

Zico maior que Maradona

Churrasco melhor que assado

Vinho BR > Vinho Argentino

1 real < 247 pesos argentinos”, fue lo que postearon y que horas después lo borraron.

Las declaraciones de Eduardo Domínguez post eliminación de Estudiantes

"Con el partido que hizo el equipo, frente al poderío en jerarquía del rival, la serie terminó igualada, me parece muy valorable lo que hicieron los jugadores. Tuvimos chances para aumentar el marcador, estuvimos cerca en varias situaciones", fue el primer lamento de un Eduardo Domínguez golpeado.

"Creo que tuvimos una gran mentalidad, con las grandes diferencias de velocidades, experiencias y jerarquía, los maniatamos por varios momentos, casi no tuvieron situaciones de gol, estuvimos a un metro de convertir otra vez. Por la jerarquía del rival y la instancia, parece más, pero no hay que olvidarse que este equipo ganó tres títulos, sería desmerecerlos. Nos pusimos a la altura con las diferencias enormes que hay", destacó.