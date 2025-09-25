Flamengo denunció que uno de sus micros fue atacado a piedrazos en su llegada a la cancha de Estudiantes: el video

Flamengo sacó un comunicado en sus redes mostrando los ataques que sufrió uno de sus micros en las inmediaciones del estadio 1 y 57, antes de la revancha ante Estudiantes.

La llegada de Flamengo a La Plata fue acompañada de algunos incidentes.

La previa del partido revancha entre Estudiantes y Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores se vivió con mucho fervor. No solo por el impactante recibimiento de los hinchas del Pincha a su plantel en las afueras del estadio con un sinfín de fuegos artificiales, sino también por la grave denuncia que hizo pública el equipo brasileño

El Mengao denunció que, durante el transcurso final de su llegada a 1 y 57, uno de los micros que trasladaba al cuerpo técnico fue atacado ferozmente a piedrazos y mostró los daños recibidos mediante un video en sus redes sociales, con un comunicado donde dio detalles de lo sucedido.

En la filmación se observa una de las ventanas destruidas por el impacto de un cascote que quedó en uno de los asientos del bus. "Estas imágenes son del segundo autobús de la delegación de Flamengo, que tradicionalmente transporta a parte del cuerpo técnico", explicó el club brasileño en primera instancia.

Video: el micro de Flamengo fue atacado en su llegada a La Plata El video que publicó Flamengo con uno de los vidrios del micro destrozado por una piedra. El video que publicó Flamengo con uno de los vidrios del micro destrozado por una piedra. Video: @Flamengo

Además, la institución describió el ataque y remarcó que no hubo heridos: "Al llegar al estadio UNO Jorge Luís Hirschi, el vehículo fue atacado con piedras. No hubo heridos y los daños se limitaron a la ventana del autobús.