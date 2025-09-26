La profunda reflexión de Eduardo Domínguez tras la eliminación por penales ante Flamengo: "Espero que este dolor sea el motor para..."

Eduardo Domínguez expresó que Estudiantes "estuvo a la altura" frente a Flamengo y resaltó cuál es el próximo objetivo de su equipo tras quedar out de la Copa.

Será difícil de digerir para Estudiantes esta dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Pincha logró revertir la serie en La Plata ante el temible Flamengo y hasta pudo haberlo ganado en tiempo regular, pero terminó cayendo por penales tras el 2-2 en el global y quedó en las puertas de las semifinales.

Las declaraciones de Eduardo Domínguez post eliminación de Estudiantes "Con el partido que hizo el equipo, frente al poderío en jerarquía del rival, la serie terminó igualada, me parece muy valorable lo que hicieron los jugadores. Tuvimos chances para aumentar el marcador, estuvimos cerca en varias situaciones", fue el primer lamento de un Eduardo Domínguez golpeado, al igual que el pueblo pincharrata, en conferencia de prensa.

"ME PARECE MUY VALORABLE LO QUE HAN HECHO" Eduardo Domínguez reconoció a sus jugadores tras la eliminación del Pincha. pic.twitter.com/t1MEHd8f2i — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

En paralelo, el entrenador destacó: "Creo que tuvimos una gran mentalidad, con las grandes diferencias de velocidades, experiencias y jerarquía, los maniatamos por varios momentos, casi no tuvieron situaciones de gol, estuvimos a un metro de convertir otra vez. Por la jerarquía del rival y la instancia, parece más, pero no hay que olvidarse que este equipo ganó tres títulos, sería desmerecerlos. Nos pusimos a la altura con las diferencias enormes que hay".

Más allá de la dura eliminación, y como cabeza de grupo, el Barba remarcó cuál fue el mensaje que les impregnó a sus jugadores en el vestuario luego de la derrota: "Nos queda el dolor, que va a estar. Hablamos de qué vamos a hacer con el dolor, pero tiene que ser el motor: si queremos competir, tenemos que usar ese dolor para ir por el título. Tiene que pasar el dolor, la bronca y volver a insistir, si no es como que tiraríamos la toalla, y no", expresó el DT.