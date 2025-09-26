La picante advertencia del DT de Liga de Quito tras eliminar a San Pablo: "Hay algunas cosas que la plata no..."

Liga de Quito sigue dando de qué hablar. El conjunto ecuatoriano, que venía de eliminar al Botafogo, vigente campeón de América, dio otro golpe en la Copa Libertadores al vencer al San Pablo de Hernán Crespo por 1-0 en el mítico Morumbí (3-0 en el global) y meterse en las semifinales del certamen continental.

Ahora, en la siguiente instancia y por un lugar en la final, se verán las caras con el temible Palmeiras de Abel Ferreira, quien viene de dejar en el camino al River de Gallardo . Pero eso será dentro de un mes y ahora los jugadores de la Liga están festejando su histórica clasificación.

Quien también festejó eufóricamente fue Tiago Nunes, entrenador del elenco ecuatoriano, quien tras el final del partido no pudo ocultar su emoción en conferencia de prensa y destacó la humildad con la que sus dirigidos se impusieron ante el tricampeón de América: "Un gran saludo a la gente de Ecuador, estamos representando a todo un país. Nos dieron energía positiva para este momento, sabemos las diferencias que pueden existir a nivel económico, pero hay algunas cosas que la plata no compra. La plata no puede comprar las cinco estrellas de nuestra camiseta. En momentos definitivos, eso tiene un peso importante", lanzó.

"Quizás no seamos el mejor equipo del mundo ni yo el mejor entrenador que pasó por Liga. Pero tenemos un gran corazón. Jugar tres tiempos contra Sao Paulo y ganar tres es algo importante. Eliminamos a Botafogo y ahora a San Pablo , tenemos en este grupo gente mundialista y muy copera", añadió.

Por último, cuando le consultaron sobre la llave ante el Palmeiras, su próximo rival, el DT de Liga de Quito confesó que aún no tiene nada preparado, pero destacó que en la Copa a veces los planes no importa demasiado: "No tengo cómo proyectar ese partido ahora. Es innegable que son uno de los mejores clubes del momento, pero la Libertadores es de momentos. Es aquí y ahora", concluyó.

En cuánto están valuados los planteles de Liga de Quito y San Pablo

El plantel del San Pablo, que marcha 7° en el Brasileirao disputadas 24 de las 38 fechas de la liga, está valuado en 89.850.000 millones de euros. Por su parte, Liga de Quito, que va 3° en la Fase Inicial de la temporada 2025, a 15 puntos del líder, Independiente del Valle, a falta de tres fechas para el final, tiene una plantilla valuada en 16.700.000 euros, cuatro veces menos que el rival que eliminó en cuartos de la Libertadores con un contundente 3-0 global.

En semifinales lo espera Palmeiras, con un plantel de 212.150.000 euros.