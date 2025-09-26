Francisco Cerúndolo sigue sin levantar su nivel y quedó eliminado en la primera ronda del ATP de Beijing
Francisco Cerúndolo cayó por 6-4, 3-6 y 4-6 ante el estadounidense, Learner Tien, y se despidió en la primera ronda del torneo en China.
El tenista argentino Francisco Cerúndolo sufrió una sorpresiva derrota en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y sigue sin poder salir de su flojo momento a nivel profesional.
Cerúndolo, quien actualmente ocupa el puesto número 21 del ranking ATP, cayó 4-6, 6-3 y 6-4 con el estadounidense Learner Tien, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 15 minutos.
De esta manera, el argentino sigue dejando pasar oportunidades para continuar escalando en el ranking luego del impresionante arranque de temporada que tuvo, metiéndose en varias ocasiones en cuartos de final de torneos de Masters 1000 y alcanzando incluso las semifinales en Madrid.
Sin embargo, a partir de Roland Garros el argentino empezó a sufrir derrotas tempraneras en torneos importantes, tal como ocurrió en la primera ronda del Grand Slam parisino y de Wimbledon, mientras que en el US Open se despidió en la segunda rueda al perder de manera insólita contra el suizo Leandro Riedi.
Pese a esta sorpresiva derrota, Cerúndolo no perderá puntos en el ranking. Además, tras la eliminación de Fran ya no quedan argentinos en este torneo, ya que Camilo Ugo Carabelli también se despidió en la primera ronda de este torneo al verse superado por el español Alejandro Davidovich Fokina.
Los resultados del día en el ATP 500 de Beijing
- Alexander Zverev (2°) – Lorenzo Sonego
- Alex de Miñaur (3°) a Bu Yunchaokete: 6-4 y 6-0
- Lorenzo Musetti (4°) – Giovanni Mpetshi Perricard
- Flavio Cobolli a Andrey Rublev (6°): 7-6(3) y 6-3
- Jakub Mensik (7°) a Miomir Kecmanovic: 7-5 y 6-4
- Daniil Medvedev (8°) a Cameron Norrie: 6-3 y 6-4
- Corentin Moutet a Tallon Griekspoor: 6-4 y 7-5
- Adrian Mannarino a Aleksandr Bublik: 6-3 y 6-2
- Learner Tien a Francisco Cerúndolo: 4-6, 6-3 y 6-4
- Arthur Cazaux a Shang Juncheng: 0-6, 7-6(5) y 7-5
- Arthur Rinderknech a David Goffin: 6-4, 3-6 y 6-4