Escándalo: la FIFA suspendió a Machuca y otros seis jugadores por un año

Según informó el organismo en su sitio oficial, la FAM realizó consultas sobre criterios de convocatorias, pero en ese procedimiento "utilizó documentación manipulada para poder alinear" a siete futbolistas. Entre ellos estuvo el mediocampista argentino, que ahora no podrá competir hasta septiembre de 2026.

Los otros sancionados fueron Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano. Todos participaron en el encuentro del 10 de junio de 2025, cuando Malasia enfrentó a Vietnam por la tercera ronda clasificatoria a la Copa Asiática 2027. Además de la suspensión , cada jugador deberá pagar una multa de 2.000 francos suizos.

El caso impacta de lleno en el fútbol argentino, ya que Garcés jugó varias temporadas en Colón y actualmente se encuentra en el Deportivo Alavés de España, mientras que Holgado se formó en San Lorenzo, pasó por Almagro, Gimnasia La Plata y hoy juega en América de Cali.

En el fallo también se responsabilizó a la FAM, que recibió una sanción de 350.000 francos suizos por su rol directo en la adulteración de documentos. El Comité Disciplinario derivó el caso al Tribunal de Fútbol de FIFA para evaluar si los jugadores cumplen realmente con los criterios de elegibilidad.

El impacto de la suspensión en Vélez y el futuro de Machuca

En Vélez ya fueron notificados y preparan una apelación. El club cuenta con diez días para presentar el recurso, aunque las posibilidades de revertir la sanción parecen reducidas. Desde el entorno del futbolista aseguran que Machuca tiene "todos los papeles en regla" y esperan precisiones sobre la fecha de inicio de la suspensión.

La noticia llega justo después de que Machuca fuera protagonista en la serie frente a Racing: un potente remate suyo en la revancha estuvo a centímetros de convertirse en el gol que habría llevado el cruce a penales, pero el VAR determinó que la pelota no ingresó por completo.

Hoy, la incertidumbre rodea al mediocampista de 25 años, cuyo futuro en el fútbol profesional queda en pausa mientras se define si la apelación prospera.