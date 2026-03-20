Votá vos si te gusta o no la camiseta alternativa de la Selección Argentina

Fue presentada la camiseta alternativa de la Selección Argentina que se usará en el Mundial 2026. Al final de la nota, la encuesta para que decidas vos si te gusta.

Mirá condetenimiento la nueva camiseta de la Selección, conocé sus características, y votá al final en nuestra encuesta.

Adidas presentó hoy, viernes 20 de marzo, la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina de Fútbol, que el equipo usará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El diseño de la camiseta presenta una base de color negro con detalles en azul, celeste y blanco, que celebra las diferentes expresiones culturales que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

WC26_Away_Global_AFA_Fans_9x16_RGB El diseño generó opiniones diversas en redes sociales. La camiseta muestra el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sus icónicas 3 estrellas, el parche de Campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ y el trifolio de adidas Originals, que vuelve al máximo escenario del fútbol mundial luego de 36 años. Además, posee un logo con la inscripción “Argentina” y el Sol de Mayo en la parte dorsal del cuello.

La campaña cuenta con la presencia de los jugadores Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Nicolás Paz, Nicolás González, Giuliano Simeone, Claudio Echeverri, Exequiel Palacios, Leo Balerdi, Marcos Acuña, Juan Foyth, Julio Soler, Valentín Carboni, Alan Varela, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, entre otros, y las jugadoras Kishi Núñez, Agostina Holzheier, Francisca Altgelt.

La camiseta está confeccionada con tejido jacquard para crear un acabado más ligero que permite una mayor libertad de movimiento en la cancha. También luce las clásicas 3 tiras que recorren los hombros, aplicadas mediante un patrón de costura en espiga diseñado para mejorar la transpirabilidad y garantizar una ventilación óptima incluso en los climas más exigentes.