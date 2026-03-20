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Votá vos si te gusta o no la camiseta alternativa de la Selección Argentina

Fue presentada la camiseta alternativa de la Selección Argentina que se usará en el Mundial 2026. Al final de la nota, la encuesta para que decidas vos si te gusta.

Federico Croce

Federico Croce

Mirá condetenimiento la nueva camiseta de la Selección, conocé sus características, y votá al final en nuestra encuesta.

Mirá condetenimiento la nueva camiseta de la Selección, conocé sus características, y votá al final en nuestra encuesta.

Adidas presentó hoy, viernes 20 de marzo, la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina de Fútbol, que el equipo usará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El diseño de la camiseta presenta una base de color negro con detalles en azul, celeste y blanco, que celebra las diferentes expresiones culturales que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

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El dise&ntilde;o gener&oacute; opiniones diversas en redes sociales.

El diseño generó opiniones diversas en redes sociales.

La camiseta muestra el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sus icónicas 3 estrellas, el parche de Campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ y el trifolio de adidas Originals, que vuelve al máximo escenario del fútbol mundial luego de 36 años. Además, posee un logo con la inscripción “Argentina” y el Sol de Mayo en la parte dorsal del cuello.

La campaña cuenta con la presencia de los jugadores Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Nicolás Paz, Nicolás González, Giuliano Simeone, Claudio Echeverri, Exequiel Palacios, Leo Balerdi, Marcos Acuña, Juan Foyth, Julio Soler, Valentín Carboni, Alan Varela, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, entre otros, y las jugadoras Kishi Núñez, Agostina Holzheier, Francisca Altgelt.

La camiseta está confeccionada con tejido jacquard para crear un acabado más ligero que permite una mayor libertad de movimiento en la cancha. También luce las clásicas 3 tiras que recorren los hombros, aplicadas mediante un patrón de costura en espiga diseñado para mejorar la transpirabilidad y garantizar una ventilación óptima incluso en los climas más exigentes.

Para afrontar las intensas condiciones climáticas cálidas, los tejidos elásticos mecánicos con diseño 3D y diseño corporal incorporan los últimos materiales CLIMACOOL+ de adidas, que absorben el sudor más rápido y mantienen a los jugadores secos durante más tiempo.

Además de la nueva camiseta de Argentina, adidas también lanzó hoy las equipaciones alternativas de las otras 24 federaciones que patrocina, incluyendo 13 países clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Te mostramos, a continuación, algunas de las fotos de jugadores luciendo la camiseta.

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Nico Paz.

Nico Paz.

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Juli&aacute;n Alvarez.

Julián Alvarez.

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Franco Mastantuono.

Franco Mastantuono.

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Alexis McCallister.

Alexis McCallister.

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Lionel Messi.

Lionel Messi.

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¡No te olvides de votar en la encuesta!

¿Te gusta la camiseta alternat...

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