Archivo Mundial: el día que Argentina "se vistió de Brasil" y jugó con camiseta amarilla

El Mundial de Suecia 1958 dejó una situación poco habitual en la historia de la Selección argentina . En el debut frente a Alemania Federal, el equipo dirigido por Guillermo Stábile utilizó camisetas amarillas prestadas por un club sueco, el IFK Malmo.

La modificación se resolvió minutos antes del inicio del encuentro, disputado el 8 de junio. El árbitro inglés Reginald Leafe entendió que la camiseta argentina podía confundirse con la alemana en las transmisiones televisivas en blanco y negro y pidió que uno de los equipos cambiara de uniforme.

Como las delegaciones no contaban con juegos alternativos de camisetas, la decisión quedó sujeta a un sorteo entre los capitanes. Alemania Federal ganó y Argentina tuvo que buscar otra indumentaria para poder disputar el partido.

La solución llegó a través del IFK Malmo, que facilitó un conjunto de camisetas amarillas para el seleccionado argentino. El equipo mantuvo el pantalón negro y las medias tradicionales, pero reemplazó la casaca celeste y blanca por la indumentaria prestada por el club sueco.

Fue la única vez que Argentina utilizó ese color en un partido de Copa del Mundo. El cambio se produjo de manera circunstancial y no estaba contemplado dentro de la organización previa del plantel.

En lo deportivo, Alemania Federal ganó 3-1. Oreste Corbatta marcó el gol argentino en el inicio del encuentro.

argentina alemania federal 1958 La Selección argentina utilizó camisetas amarillas prestadas durante su debut frente a Alemania Federal en Suecia 1958. NA

El regreso argentino a una Copa del Mundo

Suecia 1958 representó la vuelta de Argentina a los Mundiales después de 24 años. La última participación había sido en Italia 1934 y el seleccionado llegó al torneo tras obtener el Campeonato Sudamericano de 1957, disputado en Lima.

El plantel dirigido por Stábile viajó sin Humberto Maschio, Antonio Angelillo y Omar Sívori, futbolistas que ya se desempeñaban en Italia. En esa época no existía una reglamentación que obligara a los clubes europeos a ceder jugadores para las selecciones nacionales.

Además, Argentina tenía pocos antecedentes recientes frente a equipos europeos. Desde 1950 había disputado una cantidad reducida de partidos internacionales contra seleccionados de ese continente.

argentina alemania El color amarillo no le trajo suerte a la Selección argentina. Captura de video

La participación argentina y el registro histórico del episodio

Después de la derrota ante Alemania Federal, Argentina venció 3-1 a Irlanda del Norte y luego perdió 6-1 frente a Checoslovaquia, resultado que determinó su eliminación en la fase de grupos. Aquel Mundial

Con el paso de los años, la participación argentina en el Mundial de 1958 quedó identificada en gran parte de la prensa deportiva como “El desastre de Suecia”, una denominación asociada a la eliminación temprana y al rendimiento del equipo durante el torneo.

La actuación en Suecia también marcó el inicio de una etapa de cambios dentro del fútbol argentino. La experiencia expuso diferencias con el fútbol europeo en materia de preparación, organización y competencia internacional, en un contexto en el que la Selección tenía pocos antecedentes recientes frente a equipos de ese continente.

El episodio de la camiseta amarilla quedó incorporado a ese Mundial que, además de representar el regreso argentino a una Copa del Mundo después de 24 años, derivó en un proceso de reestructuración futbolística en los años posteriores.