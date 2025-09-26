¡Impresionante! Así está el predio de un club del fútbol mendocino que busca resurgir
Luego de atravesar un año complicado desde lo deportivo, la institución de la Liga Mendocina lleva adelante un trabajo a pulmón sumamente destacable.
A la par de una temporada compleja, en donde el equipo sufrió una condición deportiva muy difícil de sobrellevar, un club del fútbol mendocino intenta por estas horas asomar la cabeza e iniciar una especie de refundación que le permita volver a conseguir los objetivos dentro del campo de juego.
Se trata de Gutiérrez Sport Club, la institución maipucina que padeció hace poco más de un mes el descenso de categoría del torneo Federal A, pero que ya comenzó con un ambicioso y laborioso proyecto de renovación que sorprende.
En las últimas horas, la dirigencia del Cele presentó a la comunidad futbolera de la provincia las nuevas obras que realizó en el predio de entrenamiento que la entidad posee en calle Cerro Juncal, sobre el margen oeste del Parque Metropolitano del departamento Maipú. En ese lugar, yace uno de los hitos más importantes de la historia del club, que hoy aparece como la piedra basal para resurgir de las cenizas.
¡Impresionante!: así está el predio de Gutiérrez Sport Club
El lugar, que fue donado por la Municipalidad de Maipú a fines del año 2017, sufrió un cambio de cara sorprendente que hoy le permite a la institución gutierrina ofrecer instalaciones de primer nivel para los diferentes planteles de primera división y de divisiones inferiores e infantiles.
Además de las obras que vienen realizando desde hace años, ladrillo a ladrillo, el club presentó esta semana nuevas mejoras: dos canchas de fútbol de césped sintético, dos arcos, 20 nuevas luminarias, renovación de la cantina, y mejoramiento y ampliación de la denominada Casa del Predio, un espacio clave para el funcionamiento del lugar.
El próximo paso será la construcción de una pista para practicar hockey sobre patines, que estará ubicada en un playón techado anexo al predio y se llevará adelante con la ayuda de la Asociación Mendocina de Patín. Para aplaudir.