¡Impresionante! Así está el predio de un club del fútbol mendocino que busca resurgir

Luego de atravesar un año complicado desde lo deportivo, la institución de la Liga Mendocina lleva adelante un trabajo a pulmón sumamente destacable.

El predio de Gutiérrez, un ejemplo para el fútbol mendocino, cuenta con casi 6 hectáreas para la práctica deportiva de cientos de chicos.

A la par de una temporada compleja, en donde el equipo sufrió una condición deportiva muy difícil de sobrellevar, un club del fútbol mendocino intenta por estas horas asomar la cabeza e iniciar una especie de refundación que le permita volver a conseguir los objetivos dentro del campo de juego.

Se trata de Gutiérrez Sport Club, la institución maipucina que padeció hace poco más de un mes el descenso de categoría del torneo Federal A, pero que ya comenzó con un ambicioso y laborioso proyecto de renovación que sorprende.

Predio Gutierrez El predio fue donado en 2017 y hoy se encuentra entre los mejores de la provincia.

En las últimas horas, la dirigencia del Cele presentó a la comunidad futbolera de la provincia las nuevas obras que realizó en el predio de entrenamiento que la entidad posee en calle Cerro Juncal, sobre el margen oeste del Parque Metropolitano del departamento Maipú. En ese lugar, yace uno de los hitos más importantes de la historia del club, que hoy aparece como la piedra basal para resurgir de las cenizas.

¡Impresionante!: así está el predio de Gutiérrez Sport Club El lugar, que fue donado por la Municipalidad de Maipú a fines del año 2017, sufrió un cambio de cara sorprendente que hoy le permite a la institución gutierrina ofrecer instalaciones de primer nivel para los diferentes planteles de primera división y de divisiones inferiores e infantiles.