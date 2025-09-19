Fuerte denuncia contra un club del fútbol mendocino: "Juegan con tu tiempo y tu dinero"

Atlético Club San Martín vive horas de ansiedad y expectativa frente a la serie que tiene que afrontar ante Sarmiento de La Banda , por la segunda ronda de la fase reválida del torneo Federal A . Sin embargo, la institución se vio movilizada en las últimas horas ante una fuerte denuncia de un trabajador del club.

Luego de un torneo con altibajos, en donde el equipo albirrojo no logró la regularidad necesaria para perfilarse como uno de los favoritos, el elenco de Cristian Corrales sorteó la primera ronda de la fase reválida y ahora quiere ir por más.

El equipo albirrojo se prepara para jugar los playoffs ante Sarmiento de La Banda.

En las últimas horas, la institución del Este provincial confirmó que el partido de ida ante el conjunto santiagueño se jugará el próximo viernes 3 de octubre, desde las 21.30, mientras que la revancha será el fin de semana siguiente en el norte del país.

Mientras el plantel del León se prepara para afrontar la serie con Sarmiento , un trabajador del club denunció públicamente a la institución ante la falta de cumplimiento de lo acordado económicamente.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 10.56.19 AM Una de las publicaciones de Aldo Palacios, en donde expone la situación que atraviesa con el club. Instagram aldito315

Aldo Palacios, preparador físico del equipo que juega en la Liga Mendocina, realizó dos fuertes publicaciones en sus redes sociales, en donde expuso la situación y afirmó que irá a la justicia si San Martín no cumple con lo prometido. “Trabajé domingos, feriados, días lluviosos, con Zonda. Nunca nos pagaron, llamás y no te responden el teléfono. Quieren manejarse con transparencia y al final lo que menos hacen es eso”, afirmó Palacios en uno de los posteos.

En otra publicación, el PF compartió algunas conversaciones con dirigentes del club y expresó: “El Club San Martín no va a valorarte nunca, no va a respetarte nunca y juega con tu tiempo, tu dinero y las necesidades que uno lleva consigo”