La cruda revelación de un presidente del fútbol mendocino: "Hay que estar desequilibrado mentalmente..."

Luego de su participación en el torneo Federal A 2025 , en donde el equipo no logró cumplir con las expectativas esperadas, Dante Ponce , presidente del Club Huracán Las Heras , hizo un repaso del año en curso, analizó el momento de la institución y dejó una cruda revelación de su trabajo como dirigente del fútbol mendocino .

En una entrevista con Digamos Todo , por MDZ Radio FM 105.5 , el directivo realizó una evaluación de la temporada del Globo , a la que dividió en dos partes: “En lo deportivo, cuando iba la tercera fecha de la segunda rueda de la clasificación, nosotros estábamos punteros, estábamos más que contentos. Tuvimos un bajón en lo deportivo y no clasificamos”

El equipo de la dupla Gullace-De la Riba empató en la última fecha en San Luis y quedó eliminado del torneo.

“Y el hecho de no haber clasificado, perdimos sponsors que yo ya tenía cerrados, que era un dinero importante. Como no pasamos esa fase, no pude cerrar esos sponsors. Entonces no solamente en lo deportivo, sino en lo económico, empezamos a tener problemas”, agregó.

En ese sentido, Ponce concluyó con que “el año nuestro fue bastante pésimo en todos los aspectos, tanto deportivo como económico. Ni bien terminó nuestra participación, rescindimos todos los contratos que terminaban en el 2025. Los únicos jugadores que quedan son los que tienen contrato vigente. Tenemos jugadores nuestros a préstamo y algunos quedan en el equipo de la Liga Mendocina ”

Huracán, como institución deportiva

Por otro lado, el mandamás del Globo reflejó algunos puntos salientes de su gestión: “Quiero que el club esté bien, en mi gestión traté de hacer obras y de sacar un poco esa idea que solamente es el Federal A. Crecimos en otras disciplinas, somos poquitos, trabajamos cuatro o cinco nada más de la comisión directiva, y no hay más”

Huracan Las Heras Basquet Huracán Las Heras se prepara para afrontar la Liga Argentina de Básquet 2025/2026.

“No es solamente el Federal A, no somos solamente ‘los negros de Las Heras’. Tenemos equipo de fútbol femenino, que se hizo la presentación la semana pasada, ver la cantidad de chicos que tenemos en inferiores, en infantiles, eso eso es lo único que te llena el alma”, subrayó.

La cruda revelación del presidente de Huracán Las Heras

Por último, Ponce hizo un punto en la entrevista y confesó sus sensaciones de lo que significa ser dirigente del fútbol argentino: “Para ser dirigente en el Federal A tenés que estar un poco desequilibrado mentalmente. Te vas metiendo y te va llevando”

CD Huracán Las Heras Ponce asumió en julio de 2024 y realizó un balance de su gestión al frente de la institución de calle Olascoaga.

“Yo dejé mucho de lado, mi hija casi me mata, me dice ‘vos estás loco’. La plata que uno pone en el club y lo único que yo he recibido sinceramente son críticas. Después decís ‘sigo un tiempito más, veo si me quedo, a ver si me apoyan’, pero es estar enfermo”, sentenció el directivo.