Atento, River: el dato negativo del Palmeiras que ilusiona a los hinchas a horas de la revancha

A tan solo pocas horas de la revancha en el Allianz Parque, se dio a conocer una estadística negativa del Verdao que ilusionó a los hinchas de River.

El dato negativo del Palmeiras que ilusiona a los hinchas de River a horas de la revancha.

River va en busca de dar vuelta el resultado ante Palmeiras y el historial del equipo brasileño en la Copa Libertadores ilusiona a los hinchas del equipo de Núñez.

La caída por 2 a 1 en el estadio Monumental obliga al equipo de Marcelo Gallardo a dar un golpe en Brasil y, aunque el desafío es difícil, los fanáticos encuentran un dato que alimenta la esperanza, ya que el “Verdao” acumula siete llaves consecutivas en la competencia internacional sin poder ganar de local en el Allianz Parque. Un registro llamativo para un club que supo ser bicampeón en 2020 y 2021, pero que desde entonces no logró volver a coronarse en el torneo continental.

La última victoria del Palmeiras en su estadio en una instancia decisiva fue en 2022, con el 5 a 0 a Cerro Porteño en los octavos de final de una serie que terminó 8 a 0 en el global. Desde aquel entonces, el “Verdao” nunca volvió a festejar en su casa, aunque tampoco perdió. Para encontrar su última caída hay que remontarse a las semifinales de 2020, justamente ante River, que ganó 2 a 0 en San Pablo y quedó a un gol de una remontada histórica.

Palmeiras Palmeiras no pudo ganar en su estadio en las últimas 7 definiciones. EFE

El dato se vuelve aún más particular porque Palmeiras, en estas siete llaves sin triunfos de local, mantuvo su poderío como visitante. Ganando afuera consiguió avanzar en cuatro oportunidades, mientras que las otras tres terminó eliminado.