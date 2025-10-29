Ganó la Copa Sudamericana 2017 con Independiente y apuntó contra Ariel Holan: "Desarmó un grupo que venía bien"

Un futbolista de renombre que fue parte del plantel de Independiente en 2017 fue muy duro con Ariel Holan y explicó que "las cosas no terminaron bien".

Ariel Holan dejó una huella imborrable en el corazón de los hinchas de Independiente tras la obtención de la Copa Sudamericana 2017 tras vencer en la final a Flamengo en el mítico Maracaná. Más allá de eso, su salida del club de Avellaneda no fue del todo buena y terminó enemistado con varios grupos que conforman el mundo Rojo.

Entre ellos se encuentra un alto grupo de dirigentes, pero también futbolistas del plantel de aquel momento. Al menos en el caso de Jonás Gutiérrez, el mediocampista ya retirado del fútbol profesional que jugó en el Rey de Copa entre 2017 y 2018.

Jonás Gutiérrez, exjugador de Independiente, apuntó contra Ariel Holan "Desarmó un grupo que venía muy bien", comenzó diciendo el ídolo del Newcastle en una nota con Gol Gana, el programa de streaming de Olga. Y siguió: "Tendría que haber sumado un par de jugadores más y no tocar algo que funcionaba bien, había un grupo excelente".

El Galgo también dejó en claro que su relación personal con Holan no terminó muy bien. "Es un entrenador que tiene un muy buen método de trabajo, pero las cosas no terminaron bien. Por ahí en el hockey las cosas son de otra manera", soltó.