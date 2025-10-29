El llamativo descargo de Vinicius Jr tras su brutal enojo al ser reemplazado ante Barcelona: ¿palazo a Xabi Alonso?

Luego del tenso episodio ocurrido en el Clásico, Vinicius Jr publicó un comunicado pidiendo perdón por su reacción. El detalle que no pasó desapercibido.

El clásico que jugaron Real Madrid y Barcelona el fin de semana pasado en el Santiago Bernabéu dejó varios focos que todavía son tema de debate en los principales medios de España. Sin embargo, nada se compara al momento de la furiosa reacción de Vinicius Jr contra Xabi Alonso tras ser reemplazado sobre el final del partido que terminó 2-1 en favor de la Casa Blanca.

La fuerte reacción de Vinicius Jr contra Xabi Alonso tras ser reemplazado en el Clásico El episodio se dio a los 72 minutos, cuando el crack brasileño vio su número en el cartel y salió a los gritos con fuertes reclamos para el DT español. Apenas dejó el campo de juego, el 7 se fue directamente al vestuario con gestos de disconformidad y ni siquiera hubo cruce de miradas con el técnico.

Tremendo enfado de Vinicius al ser sustituido Tremendo enfado de Vinicius al ser sustituido El tenso capítulo ocurrido en el Clásico tomó una repercusión mundial e incrementó los rumores de la mala relación entre Vinicius y el Xabi Alonso, que ya acumulan varios desencuentros desde el inicio de la temporada. Para colmo, eso se intensificó luego del comunicado del brasileño en las redes sociales, pidiéndole disculpas a los madridistas por su reacción frente a Barcelona.

El descargo de Vini en redes sociales, con una particular omisión “Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, comentó en el descargo que publicó en su cuenta de X. Lo particular del texto del extremo surgido de Flamengo es que en ningún momento hace mención al propio DT del Real Madrid, alimentando así el discurso sobre el quiebre que habría entre ambos.

“A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", cerró el 7.