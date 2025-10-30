Lanús recibe a Universidad de Chile en busca de la final de la Copa Sudamericana: formaciones, hora y TV

Lanús recibirá este jueves a Universidad de Chile , en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana , instancia en la que espera Atlético Mineiro de Brasil.

El partido está programado para las 19, se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús, que tiene capacidad para 47 mil espectadores, y se podrá ver a través de ESPN, Disney + y DSports. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Ángel Arteaga.

Lanús , que es dirigido por Mauricio Pellegrino, intentará conseguir un triunfo frente a su gente, luego del empate 2-2 como visitante en la ida , donde se le escapó una ventaja de 2-0 y dejar con vida a sus oponentes.

En su camino a las semifinales, el Granate realizó una muy buena fase de grupos, donde terminó primero en su zona con 12 puntos, mientras que en octavos de final eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero por penales y en cuartos dio el gran golpe ante Fluminense de Brasil.

El equipo del sur del Gran Buenos Aires va en busca de su segundo título en la Copa Sudamericana , competición en la que levantó el trofeo en el 2013, con Guillermo Barros Schelotto como director técnico.

Lanús dejó en el camino a Fluminense, uno de los grandes candidatos de la Sudamericana.

La U vuelve a la Argentina luego de los graves incidentes ante Independiente

Universidad de Chile, por su parte, es el equipo más polémico en este certamen, ya que avanzó a cuartos de final gracias a la decisión de la Conmebol de eliminar a Independiente por los incidentes que se vivieron en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, mientras que los chilenos solo sufrieron como sanción no poder jugar con público local en su estadio. Ya en los cuartos de final, el equipo chileno que ganó este torneo en el 2011 eliminó a Alianza Lima de Perú con un ajustado global de 2-1.

independiente u de chile La brutal pelea entre hinchas dejó afuera a Independiente y la U. de Chile pasó directo a cuartos de final. Fotobaires

El ganador de este partido se enfrentará en la gran final con Atlético Mineiro de Brasil, que este martes por la noche goleó 3-1 a Independiente del Valle de Ecuador.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido:

Copa Sudamericana

Semifinal – vuelta

Lanús – Universidad de Chile

Estadio: Ciudad de Lanús

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Hora: 19. TV: ESPN, Disney + y DSports

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal; Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Israel Poblete; Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero. DT: Gustavo Álvarez.

Fuente: NA