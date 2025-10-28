Violenta pelea durante un cumpleaños en Lanús: destrozos, piedrazos y heridos

Un festejo de cumpleaños en un boliche de Lanús terminó en violencia durante la madrugada del martes, cuando un grupo de jóvenes se enfrentó con el personal de seguridad del local. El episodio, que ocurrió en un establecimiento ubicado sobre Moreno al 100, dejó como saldo una empleada herida y destrozos en el frente del boliche , según informaron fuentes judiciales y medios locales.

Los incidentes comenzaron dentro del local, mientras se presentaba una banda en vivo. De acuerdo con los primeros testimonios, el conflicto se habría originado cuando uno de los jóvenes empujó accidentalmente a otro, lo que derivó en un enfrentamiento entre ambos grupos. La seguridad del lugar intervino para separarlos, pero la situación escaló cuando un joven arrojó un vaso que impactó en la cabeza de una empleada, provocándole una herida.

Ya en la vereda, la tensión continuó. Testigos relataron que varios jóvenes rompieron macetas, arrojaron piedras contra los ventanales y causaron destrozos en el frente de cristal del local. En medio del caos, otros asistentes se sumaron al disturbio mientras el personal de seguridad intentaba contener la situación.

“Una vez en la vereda empiezan a romper todas las mesas y a arrojar los proyectiles contra los vidrios del frente. En ese instante la gente del boliche llamó a la policía, que nunca se hizo presente”, indicaron voceros del local en un comunicado.

Según esa misma versión, los empleados del boliche salieron a dispersar a los agresores cuando vieron que el resto de los clientes estaba en peligro y no llegaba la policía.

Por otro lado, Florencia, una joven que asistió al cumpleaños, ofreció una versión diferente en diálogo con Telefé Noticias. Aseguró que “el conflicto inicial no fue tal” y denunció que los empleados de seguridad reaccionaron con violencia física contra su hermano.

“Nosotras estábamos adentro y no nos dejaban salir, por eso empezamos a arrojar objetos para poder irnos”, explicó la joven, contradiciendo la versión oficial del boliche.

La UFI N°6 de Avellaneda quedó a cargo de la investigación, que buscará determinar cómo se originaron los hechos y quiénes participaron en los ataques. Por el momento, no se informó sobre detenciones, pero la Justicia analiza las cámaras de seguridad del local y los videos grabados por testigos para identificar a los responsables.