Bombazo: a los 45 años, Pepe Sand vuelve del retiro ¡y jugará en un equipo argentino!

El histórico goleador y leyenda de Lanús sorprendió a todos al volver al fútbol profesional.

A los 45 años, José Pepe Sand volvió a dar la nota grande del fútbol argentino. El máximo goleador histórico de Lanús salió del retiro a un año y medio de su último partido como profesional y debutó con la camiseta del Club Atlético Argentino de Bell Ville, equipo cordobés que participa en el Torneo Regional Federal Amateur.

El regreso del ídolo granate se hizo oficial el viernes 24 de octubre, en un acto con el intendente local, el entrenador Gustavo Tomasa y los dirigentes del club. Dos días después, Sand fue titular y capitán en el empate 1-1 ante 9 de Julio de Morteros, ante unas dos mil personas que colmaron el estadio municipal Walter de Navazio.

Argentino de Bell Ville, el nuevo club de Pepe Sand Pepe Sand Argentino de Bell Ville El Pepe Sand, goleador histórico de Lanús, regresó del retiro. Foto: @clubargentinobv. Sand fue protagonista directo del gol de su equipo: una falta sobre él derivó en el tiro libre que terminó en el tanto del empate. “Otra vez, Pepe querido”, publicó la cuenta oficial de Argentino, en alusión a la idolatría que despierta el correntino.

Más allá de su regreso, el delantero seguirá ligado a Lanús, donde cumple funciones como director general del fútbol amateur y técnico de la Séptima División. Por eso, su participación en el club cordobés se limitará a los partidos como local.