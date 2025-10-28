Bombazo: a los 45 años, Pepe Sand vuelve del retiro ¡y jugará en un equipo argentino!
Pepe Sand, leyenda de Lanús, sorprendió a todos al volver al fútbol, a un año y medio de su retiro como profesional.
A los 45 años, José Pepe Sand volvió a dar la nota grande del fútbol argentino. El máximo goleador histórico de Lanús salió del retiro a un año y medio de su último partido como profesional y debutó con la camiseta del Club Atlético Argentino de Bell Ville, equipo cordobés que participa en el Torneo Regional Federal Amateur.
El regreso del ídolo granate se hizo oficial el viernes 24 de octubre, en un acto con el intendente local, el entrenador Gustavo Tomasa y los dirigentes del club. Dos días después, Sand fue titular y capitán en el empate 1-1 ante 9 de Julio de Morteros, ante unas dos mil personas que colmaron el estadio municipal Walter de Navazio.
Argentino de Bell Ville, el nuevo club de Pepe Sand
Sand fue protagonista directo del gol de su equipo: una falta sobre él derivó en el tiro libre que terminó en el tanto del empate. “Otra vez, Pepe querido”, publicó la cuenta oficial de Argentino, en alusión a la idolatría que despierta el correntino.
Más allá de su regreso, el delantero seguirá ligado a Lanús, donde cumple funciones como director general del fútbol amateur y técnico de la Séptima División. Por eso, su participación en el club cordobés se limitará a los partidos como local.
Argentino de Bell Ville es el club número 15 en la extensa carrera del atacante, que debutó en 1999 y dejó su huella en equipos como River, Racing, Deportivo Cali, Al-Ain y Tijuana, entre otros. En Lanús disputó 320 partidos, marcó 171 goles, dio 34 asistencias y ganó cuatro títulos, incluyendo el Apertura 2007 y el triplete del 2016 (Primera División, Copa del Bicentenario y Supercopa Argentina).