Polémica por llamativa omisión del Banco Central en la moneda que homenajea el gol de Maradona a los ingleses

El Banco Central presentó una moneda de plata conmemorativa inspirada en el mítico gol de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en México 86, pero un detalle desató críticas y especulaciones.

La moneda conmemorativa del Mundial 2026 rinde homenaje al gol de Diego Maradona en México ‘86, pero el Banco Central evitó mencionar su nombre.

La pieza, que forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la FIFA, fue acuñada por la Real Casa de Moneda de España y diseñada por el equipo técnico del BCRA. Pero lo que más llamó la atención no fue su valor simbólico o coleccionable, sino una notable omisión: el comunicado oficial de la entidad no menciona en ningún momento el nombre del histórico 10 argentino.

El diseño y los detalles técnicos de la moneda En su publicación en la red social X (ex Twitter), el Banco Central explicó que el motivo central de la moneda “representa un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales”.

El texto detalla que la moneda “está acuñada en plata 925, con un valor facial simbólico de 10 pesos argentinos, un diámetro de 40 milímetros, peso de 27 gramos y canto estriado”. En su anverso, aparece una pelota que “atraviesa la moneda como alegoría de la pasión por el fútbol que se vive en la Argentina”.

Presentamos la moneda conmemorativa de plata Copa Mundial FIFA 2026 que tiene como motivo principal un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales.



El anverso muestra una pelota atravesando la… pic.twitter.com/NFBzD1ALqR — BCRA (@BancoCentral_AR) October 28, 2025



El anverso muestra una pelota atravesando la… pic.twitter.com/NFBzD1ALqR — BCRA (@BancoCentral_AR) October 28, 2025 Además, la pieza incluirá en su reverso la trayectoria del legendario tanto marcado por Maradona, con las inscripciones REPÚBLICA ARGENTINA y COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM. Se fabricarán 2.500 unidades de plata para el mercado nacional, con un valor de venta de $235.000, y también habrá ediciones en oro destinadas al comercio internacional.