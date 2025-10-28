El Banco Central emitirá una moneda especial por el Mundial 2026 que conmemorará el gol de Maradona
A 40 años de la consagración de la Selección Argentina en 1986, el Banco Central participará del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la FIFA.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la emisión de una moneda conmemorativa de plata dedicada al Mundial 2026. La pieza rinde un doble homenaje: celebra el torneo que se disputará por primera vez en Estados Unidos, Canadá y México, y tributa al segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en México 1986, considerado el mejor gol de la historia de los mundiales. El año que viene se cumplirán 40 años de aquel momento histórico.
Cómo será la nueva moneda del Banco Central
La moneda, que conjuga historia futbolística e identidad nacional, presenta un diseño detallado en ambas caras:
Te Podría Interesar
- Anverso: Una pelota que atraviesa la superficie de la moneda, simbolizando la pasión argentina por el fútbol.
- Reverso: Reproduce el recorrido del mítico gol de 1986, mostrando la trayectoria del balón y los rivales eludidos.
La moneda fue acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España, a través de la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, y es de plata 925. Pesa 27 gramos y tiene un diámetro de 40 milímetros.
Por otro lado, habrá tan solo 2.500 unidades destinadas al mercado local, y también se acuñaron versiones en oro con un diseño similar, destinadas a la comercialización internacional.