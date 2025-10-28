El Banco Central emitirá una moneda especial por el Mundial 2026 que conmemorará el gol de Maradona

Anverso: Una pelota que atraviesa la superficie de la moneda, simbolizando la pasión argentina por el fútbol.

Reverso: Reproduce el recorrido del mítico gol de 1986, mostrando la trayectoria del balón y los rivales eludidos.

La moneda fue acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España, a través de la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, y es de plata 925. Pesa 27 gramos y tiene un diámetro de 40 milímetros.