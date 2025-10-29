El Banco Central espera comprar reservas a partir de 2026

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) espera comprar reservas a partir de 2026, según la presentación del vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, ante inversores en Washington en mediados de octubre, y que la propia entidad monetaria dio a conocer este miércoles. Engrosar las arcas es una de las variables que sigue de cerca el mercado y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige, el organismo multilateral ya le concedió un waiver al Gobierno por no cumplir con la meta de acumulación de reservas netas.

Werning brindó la presentación titulada “La Evolucion del Regimen de Agregados Monetarios en Argentina: De la Estabilización (2024) y la Transición de Régimen (2025), a la Remonetización Impulsada por la Demanda (2026+) y Conducente a la Acumulacion de Reservas".

En el tercer apartado del temario, denominado "Re-monetización (2026 en adelante)", el informe señaló que para el año que viene la prioridad será "gestionar el objetivo monetario para satisfacer una recuperación genuina de la demanda de dinero y la acumulacion de reservas ".

“El bajo nivel de monetización actual brinda la oportunidad de priorizar las compras de reservas no esterilizadas”, remarcó el BCRA.

“Al establecer el ritmo de las compras de reservas para financiar un aumento proyectado en la demanda de pesos en equilibrio, la política monetaria puede contribuir a impulsar la liquidez externa (lo cual, al estabilizar las expectativas cambiarias, contribuye indirectamente a preservar la estabilidad interna)”, sostuvo la entidad monetaria.

Con el actual esquema vigente, el BCRA puede intervenir para comprar dólares solo si el tipo de cambio toca el piso de la banda cambiaria, que se ubica en $935,82.

Reservas y FMI

Al Banco Central le faltan le faltan cerca de US$9.000 millones para cumplir con la meta de acumulación de reservas a diciembre pactado con el Fondo, según varias estimaciones de economistas.

El nivel actual de las reservas internacionales netas se encuentran en un terreno negativo por US$12.000 millones, según la consultora Equilibra. A fin de año el BCRA debe contar con un nivel de reservas netas en por un rojo cercano a US$2.600 millones, es decir, faltarían US$9.400 millones.

Esta meta fue recalibrada por el FMI en la última revisión, el objetivo inicial implicaba un nivel positivo de US$2.400 millones a fin de año, por lo que la meta se vio disminuida en US$5.000 millones. También, en la evaluación de las metas en junio, el Fondo le concedió un waiver el Gobierno por no engrosar lo suficiente las arcas del Central.

Pese a la flexibilización, el equipo económico se encuentra lejos de cumplir con lo estipulado. Las dudas del mercado pasan por el esquema de bandas cambiarias y el nivel del dólar, que entorpecen la acumulación de reservas.

Cabe recordar que la actual gestión recibió un nivel de reservas netas internacionales en un terreno negativo por US$11.000 millones.