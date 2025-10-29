El trade de Scott Bessent: los pesos que compró fueron invertidos en letras emitidas por el Banco Central

Dos informes revelaron la operatoria en base a la brecha que se generó entre los datos del Balance del BCRA y los stocks de sus Letras en pesos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, intervino en el mercado cambiario con las compra de pesos (venta de dólares) para mantener a raya el tipo de cambio en la previa de las elecciones para que el Banco Central (BCRA) no tenga que vender reservas y con el Tesoro argentino sin divisas. La incógnita que quedó en el mercado fue en dónde quedaron esos pesos que adquirió el funcionario estadounidense.

De acuerdo a un informe de 1816, los pesos de Bessent podrían haber sido invertidos en letras emitidas por el Banco Central (BCRA), y es por ese motivo que no se verifican los pesos en el balance del Tesoro de EE.UU. La intervención de Estados Unidos fue por cerca de US$2.100 millones, según cálculos de la consultora.

"Los pesos de Bessent están invertidos en el BCRA a tasa secreta. Comparando la información diaria y semanal que publica el BCRA, desde 1816 estiman que el Tesoro de EE.UU colocó a tasa fija (o en todo caso DUAL) un total de $2,75 billones (jueves pasado)", comentó en redes sociales el economista Federico Machado.

Y agregó: "El instrumento de colocación de estos pesos no ha sido anunciado, no conocemos su duración ni la tasa de interés que devengan. En los próximos días siguiendo este dato podremos observar si el Tesoro de EE.UU mantiene los pesos comprados o recompra de dólares. Los presuntos intereses, al ser un Pasivo Remunerado del BCRA, se pagan con emisión monetaria.

"La falta de transparencia de información pública financiera se está haciendo cada vez más notoria. Una verdadera pena y un paso atrás a lo mucho que se había avanzado en este sentido entre 2016-2017", expresó el analista financiero Christian Buteler.