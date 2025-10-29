Qué dijo Facundo Lencioni, figura de Gimnasia y Esgrima, de su futuro en el club

El mediocampista, pieza clave en el ascenso, fue contundente a la hora de hablar de su continuidad en el Lobo.

El plantel de Gimnasia y Esgrima regresó este martes a los entrenamientos después de dos semanas de descanso, luego de conseguir el título de la Primera Nacional 2025 que le permitirá al cuadro mendocino disputar el torneo de primera división desde la próxima temporada.

Mientras los jugadores iniciaron los trabajos, por estas horas la dirigencia se encuentra abocada a las negociaciones con aquellos futbolistas que finalizan su vínculo con la institución en diciembre próximo. Dentro de una larga lista, sobresale la figura de Facundo Lencioni, pieza clave en el ascenso, quien habló de su futuro en el Parque.

gimnasia lobo campeon entrena (12) Gimnasia volvió a los entrenamientos tras dos semanas de descanso. Alf Ponce Mercado / MDZ En diálogo con MDZ, el futbolista santafesino cuyo pase pertenece a Belgrano de Córdoba afirmó que “nos volvimos a encontrar hoy, por ahí tuvimos poco tiempo de disfrutar, de festejo, así que aprovechando esta semana para aprovechar todo el tiempo perdido y ya la semana que viene ponernos a entrenar nuevamente”.

“Si bien uno siempre siempre sueña y tiene las mejores expectativas, la verdad que este lo superó en todos los ámbitos, tanto en lo grupal como en lo individual. Fue muy bueno, pude ayudar mucho al equipo y pude tener la continuidad que necesitaba”, manifestó el mediocampista de 24 años sobre el título logrado con el Lobo.

Qué dijo Facundo Lencioni de su futuro en Gimnasia y Esgrima El futbolista, quien anotó 10 goles y aportó 6 asistencias este año, también hizo referencia a su continuidad en el club: “Todavía nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante, así que estoy a la espera de ver qué es lo que quiere hacer Gimnasia conmigo. La verdad que sería un placer jugar en Gimnasia en primera división”.