Atención: Edemsa anunció cortes de luz en seis departamentos de Mendoza para este miércoles
Según el cronograma publicado por la empresa de electricidad, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 5 de noviembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos a lo largo de la jornada: Guaymallén, Lavalle, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 5/11
Guaymallén
- Entre calles, Manuel Ignacio Molina, Adolfo Calle, Bombal y lateral sur de la Ruta Nacional N°7 y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 11.00hs
- En calle Las Verbenas, en el barrio El Prado y áreas adyacentes; Buena Nueva. De 8.30 a 10.30 h.
- En calle Las Verbenas, en el barrio El Prado II y zonas aledañas; Buena Nueva. De 11.00 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Juan Manuel De la Reta entre Ruta Provincial N°24 y Dorrego; La Pega. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle El Tambo, entre Rama N°05 y Administración; Tres de Mayo. De 14.30 a 18.30 h.
Maipú
- En la intersección de calles Rodríguez Peña y Rodríguez; Luzuriaga. De 11.15 a 13.30 h.
- En calle Necochea, hacia el norte de Ruta Provincial N°50; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.
- En manzana B, C y D del barrio Las Torres y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 12.30 h.
Tupungato
- En calle San Pablo, entre La Pampa y Finca Zuccardi. Afecta estancia La Pampa; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En carril Calise Nacional, entre calle Los Baños y prolongación calle El Baden. de 9.00 a 13.00 h.
- En Calle Muzaber, entre Florida y calle N°1, afecta finca La Eternidad y zonas aledañas; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En calle El Pasatiempo, hacia el norte de Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Los Coroneles, entre La Loma y central Los Coroneles; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- En Ruta Nacional N°143, entre calles La Severina y Gatica; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.
- En Ruta Nacional N°143, entre calles El Toledano y El Chañaral; El Toledano. De 8.00 a 11.00 h.
- En calle El Toledano, entre Sarmiento y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.00 a 11.00 h.
- En calle Quiroga, entre Cubillos y Ejército de Los Andes y áreas adyacentes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
En calle San Rafael Arcángel, entre Tiburcio