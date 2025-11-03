Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, son seis los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 4 de noviembre. Esto debido a que la empresa de electricidad realiza tareas de mantenimiento preventivo de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos de la jornada: Las Heras, Guaymallén, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 4/11
Las Heras
- Entre calles República del Líbano, General San Martín, Marcos Burgos y 9 de Julio y zonas aledañas. De 9.15 a 12.15 h.
Guaymallén
- Entre calles Saavedra, Pedro Molina, Cristóbal Colon y Los Paraísos. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En intersección de San Isidro y Los Girasoles y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.
Tunuyán
- En calle Francisco Delgado, entre Derqui y La Argentina, afecta barrio Eva Perón. De 15.00 a 19.00 h.
- En Calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Fernández, afecta barrio El Milagro; Los Sauces. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, entre calles Luis Danti y La Pampa; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En calle El Zanjón, entre Las Arabias y Ruta Nacional N°143; El Usillal. De 8.15 a 12.15 h.
- Entre calles Merino, Temporin, Pasatiempo y Ruta Provincial N°154; La Nora. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre cales Vélez Sarsfield, Derqui, Emilio Civit y Provincia De Mendoza. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle El Fortín, entre Alberdi y Ruta Nacional N°146; Cuadro Nacional. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Las Moreras, Godoy Cruz, Cangallo y Pedro Vargas. De 9.00 a 13.00 h.