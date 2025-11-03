Anses confirmó el monto de un beneficio clave para noviembre

Anses anunció cuál es el monto del programa "Volver al Trabajo" para el mes que ya estamos transitando.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció oficialmente el monto que percibirán los beneficiarios del programa Volver al Trabajo durante el mes de noviembre. La prestación se mantendrá en $78.000, sin modificaciones respecto al mes anterior según se informó.

Este programa, que reemplazó al anterior Potenciar Trabajo, está orientado a personas que buscan incorporarse al empleo formal o mejorar sus condiciones de empleabilidad a través de capacitaciones, formación profesional y acompañamiento laboral.

Qué se mantiene y qué cambia en Anses De acuerdo con lo informado por el organismo, el valor mensual continúa siendo de 78 mil pesos, y los beneficiarios deberán cumplir con una serie de requisitos para conservar el beneficio, entre ellos:

Mantener actualizados sus datos personales en los registros de Anses.

Participar en actividades de formación o prácticas laborales.

Inscribirse en los portales de empleo oficiales y asistir a capacitaciones. El objetivo del plan es promover la inserción en el mercado de trabajo formal, diferenciándose de otras prestaciones sociales, como el programa “Acompañamiento Social”, destinado a quienes no pueden acceder al empleo por distintas razones personales o sociales.

Anses Anses con confirmaciones para este mes de noviembre. Brenda Rocha/Shutterstock El monto confirmado permite a los titulares del programa planificar sus ingresos y continuar con su proceso de capacitación o búsqueda de empleo. Aunque no hubo actualización del valor este mes, desde ANSES remarcaron que el beneficio mantiene su función de transición hacia la inclusión laboral.