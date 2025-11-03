Anses confirmó el monto de un beneficio clave para noviembre
Anses anunció cuál es el monto del programa "Volver al Trabajo" para el mes que ya estamos transitando.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció oficialmente el monto que percibirán los beneficiarios del programa Volver al Trabajo durante el mes de noviembre. La prestación se mantendrá en $78.000, sin modificaciones respecto al mes anterior según se informó.
Este programa, que reemplazó al anterior Potenciar Trabajo, está orientado a personas que buscan incorporarse al empleo formal o mejorar sus condiciones de empleabilidad a través de capacitaciones, formación profesional y acompañamiento laboral.
Qué se mantiene y qué cambia en Anses
De acuerdo con lo informado por el organismo, el valor mensual continúa siendo de 78 mil pesos, y los beneficiarios deberán cumplir con una serie de requisitos para conservar el beneficio, entre ellos:
Mantener actualizados sus datos personales en los registros de Anses.
Participar en actividades de formación o prácticas laborales.
Inscribirse en los portales de empleo oficiales y asistir a capacitaciones.
El objetivo del plan es promover la inserción en el mercado de trabajo formal, diferenciándose de otras prestaciones sociales, como el programa “Acompañamiento Social”, destinado a quienes no pueden acceder al empleo por distintas razones personales o sociales.
El monto confirmado permite a los titulares del programa planificar sus ingresos y continuar con su proceso de capacitación o búsqueda de empleo. Aunque no hubo actualización del valor este mes, desde ANSES remarcaron que el beneficio mantiene su función de transición hacia la inclusión laboral.
Recomendaciones para los beneficiarios
-
Consultar el estado del beneficio a través del portal o la aplicación “Mi Anses”.
Verificar que todos los datos de contacto estén actualizados para evitar demoras en el cobro.
Cumplir con las actividades de formación o vinculación laboral establecidas en el programa.
Revisar las fechas de pago y los canales habilitados para el cobro del beneficio.
El plan Volver al Trabajo continúa consolidándose como una herramienta clave para impulsar la empleabilidad y formalización laboral de sectores que quedaron fuera del sistema productivo. Con esta medida, el Gobierno busca sostener la ayuda económica mientras promueve la capacitación y la reinserción laboral como camino hacia una mayor estabilidad económica.