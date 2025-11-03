Jubilados Anses: así será el pago del aguinaldo de diciembre 2025

En diciembre, jubilados y pensionados recibirán el pago del medio aguinaldo , un beneficio que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) otorga junto con el haber mensual correspondiente al último mes del año.

El monto total que cobrarán los beneficiarios dependerá del tipo de prestación que perciban y si acceden o no al refuerzo extraordinario que el organismo viene otorgando para compensar los efectos de la inflación.

El medio aguinaldo , también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el segundo semestre del año. Para diciembre, se toma como referencia el haber más alto entre julio y noviembre, incluyendo el aumento del 2,1% aplicado en noviembre.

Es importante aclarar que el bono extraordinario no se incluye en el cálculo del aguinaldo , ya que este se determina únicamente sobre el haber previsional base.

Tomando como referencia los haberes de noviembre 2025, sin incluir el aumento previsto para diciembre, los montos estimados serían los siguientes:

El pago de diciembre también incluirá aumentos y refuerzos para compensar los efectos de la inflación.

Jubilación mínima: con un haber de $403.052,70 (sumando el bono), el aguinaldo sería de aproximadamente $166.526,35.

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): con un haber de $336.442,16 (con refuerzo incluido), el aguinaldo estimado será de $133.221,08.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: con un ingreso de $303.136,88 (con bono), el medio aguinaldo será de $116.568,44.

Jubilación máxima: fijada en $2.241.129,34, el aguinaldo correspondiente será de $1.120.564,67.

Cuándo se paga el aguinaldo

El pago del aguinaldo se realizará junto al haber mensual de diciembre, según el calendario habitual de pagos de Anses, que comenzará en la segunda semana del mes.

Este ingreso adicional llega en un momento clave del año y será un alivio para miles de jubilados y pensionados que afrontan los gastos de las fiestas y el cierre de 2025.