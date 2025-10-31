Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado durante el fin de semana en distintas zonas de Mendoza.
Edemsa detalló cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 1 y domingo 2 de noviembre, debido a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en varios departamentos de la provincia a lo largo del fin de semana: Tunuyán y San Carlos (sábado), además de Ciudad, Guaymallén, Maipú y Tunuyán (domingo).
Cortes de luz programados para el sábado 1/11
Tunuyán
- Entre calles Lescours, España, San Martín e Hipólito Yrigoyen. De 8.00 a 11.00 h.
- En la Ruta Provincial N°94. En Bodegas Chandon y en Kaiken; Los Chacayes. De 15.30 a 17.30 h.
San Carlos
- En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 9.00 a 13.00 h.
Cortes de luz programados para el domingo 2/11
Ciudad
- Entre calles Videla Castillo, Maipú, Tucumán y Paraguay y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
Guaymallén
- En calle Bartolomé Mitre, Santa María de Oro, Vicente López y planes y Mariano Moreno y áreas adyacentes. En calle Malvinas Argentinas entre Mitre y Allayme y zonas Aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Ejercito Libertador, San Martin, Domingo Faustino Sarmiento y Godoy Cruz y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Perón, Patricias Argentinas, Sarmiento y Padre Vázquez. De 8.00 a 12.00 h.
Tunuyán
- Entre calles Carlos Pellegrini, Bartolomé Mitre, Guisasola y Roque Sáenz Peña y zonas aledañas. De 15.30 a 19.30 h.