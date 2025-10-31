Masivo corte de agua en Mendoza: a qué hora empieza y cuáles son las zonas que se verán afectadas
Aguas Mendocinas anunció un corte de agua para este sábado, por tareas de mantenimiento. Todo lo que hay que saber.
Aguas Mendocinas informó que realizará un nuevo corte de agua masivo en el Área Metropolitana, en el marco de las obras de optimización del Sistema de Macrodistribución. Los trabajos forman parte de la segunda y última etapa del proyecto, que tiene como objetivo la habilitación de la macrodistribución hacia la cuenca Alto Godoy.
Según detalló la empresa, se darán por concluidos los cortes generales que se vienen realizando. La intervención permitirá finalizar una obra fundamental para fortalecer el sistema de distribución en todo el Gran Mendoza.
El corte comenzará a las 4 am de este sábado 1 de noviembre. El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas. Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.
Corte de agua programado: qué zonas se verán afectadas
- Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita
- Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste
- Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
- Las Heras: zona centro, oeste y norte
- Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
- Maipú: Coquimbito
Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aysam, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. Se dispondrán de tres camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega estará coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.
Recomendaciones para hacer un uso responsable del agua
Para la pronta recuperación del servicio, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable.
- Mantener una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios;
- Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana;
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas;
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines;
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros;
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 h, los 365 días del año.