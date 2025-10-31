Masivo corte de agua en Mendoza: a qué hora empieza y cuáles son las zonas que se verán afectadas

Aguas Mendocinas anunció un corte de agua para este sábado, por tareas de mantenimiento. Todo lo que hay que saber.

Aguas Mendocinas informó que realizará un nuevo corte de agua masivo en el Área Metropolitana, en el marco de las obras de optimización del Sistema de Macrodistribución. Los trabajos forman parte de la segunda y última etapa del proyecto, que tiene como objetivo la habilitación de la macrodistribución hacia la cuenca Alto Godoy.

Según detalló la empresa, se darán por concluidos los cortes generales que se vienen realizando. La intervención permitirá finalizar una obra fundamental para fortalecer el sistema de distribución en todo el Gran Mendoza.

El corte comenzará a las 4 am de este sábado 1 de noviembre. El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas. Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.

Corte de agua programado: qué zonas se verán afectadas Ciudad : Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita Godoy Cruz : Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste

: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste Guaymallén : Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11. Las Heras : zona centro, oeste y norte

: zona centro, oeste y norte Luján de Cuyo : La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria. Maipú: Coquimbito Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aysam, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. Se dispondrán de tres camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega estará coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.

agua corte de agua canilla gota aguas mendocinas aysam-3 Aysam llama a hacer uso responsable del agua durante el corte masivo de este sábado. Milagros Lostes / MDZ Recomendaciones para hacer un uso responsable del agua Para la pronta recuperación del servicio, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable.