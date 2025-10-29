Se viene otro corte de agua masivo en el Gran Mendoza: las zonas afectadas

El próximo sábado 1 de noviembre, Aguas Mendocinas (Aysam) realizará un nuevo corte masivo y continuará con los trabajos que se vienen realizando para la optimización del actual Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana. Los mismos corresponden a la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la cuenca Alto Godoy y, de esta manera, se darán por concluidos los cortes generales que se han tenido que realizar.

Con una inversión de más de USD 5.1 millones y con financiamiento provincial, la obra que beneficiará a más de 1.100.000 de mendocinos ya tiene un avance de ejecución de 76,93 %.

Desde la empresa destacaron que es la primera vez en la historia de la empresa que se ejecuta una obra integral que incluye la optimización del Sistema de Macrodistribución y el Sistema de Macromedición, ya se han instalado 10 caudalímetros y está en funcionamiento parcial una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla.

Esta nueva intervención permitirá distribuir caudales producidos por los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos, que llegan a La Puntilla hacia las cuencas de Benegas, oeste de Godoy Cruz y Alto Godoy. Esto se logra mediante la operación de válvulas que permitirán derivar el agua de manera eficiente hacia las zonas que lo requieran.

Corte de acueducto de H°A° diámetro 750mm;

Corte de acueducto de H°A° diámetro 900mm.

En cámara seca de macrodistribución de Alto Godoy:

Corte de Acueducto de H° A° Diametro 750mm;

Corte de Acueducto de H°A° Diámetro 900mm;

Instalación de válvulas especiales de regulación.

Corte programado

El sábado 1 de noviembre, a partir de las 4 h, habrá un corte programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana. Las zonas afectadas son las siguientes:

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Las Heras: zona centro, oeste y norte

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: Coquimbito

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aysam, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas. Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.

Se dispondrán de tres camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega estará coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.

Recomendaciones para hacer un uso responsable del agua

Para la pronta recuperación del servicio, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable.