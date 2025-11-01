Pronóstico del tiempo en Mendoza: cómo estará el sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado con descenso de la temperatura, viento sur y probabilidades de lluvia, según el pronóstico para Mendoza.

El primer fin de semana de noviembre comenzará con condiciones inestables en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera un sábado con cielo mayormente nublado, descenso de la temperatura y viento del sector sur.

Durante la mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas en distintos puntos del Gran Mendoza, mientras que en la zona de cordillera se prevén nevadas. Las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, aunque el ambiente se mantendrá fresco.

asdasdasd El pronóstico para la semana en Mendoza. Foto: SMN La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará apenas los 22°C, marcando un cambio respecto de los días previos. El viento sur se sentirá con ráfagas moderadas, especialmente en horas de la mañana.

Desde Contingencias Climáticas informaron que la jornada se presentará parcialmente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura y precipitaciones matutinas, mientras que hacia el final del día se espera una mejora paulatina de las condiciones.