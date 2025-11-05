Calendario de pagos de Anses: cómo saber cuándo cobrás en noviembre según tu DNI

Anses actualizó el calendario de pagos de noviembre con los aumentos por movilidad y el bono para jubilados, pensionados y asignaciones.

El calendario de Anses se organiza según la terminación del DNI y tipo de prestación. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el nuevo calendario de pagos correspondiente a noviembre, que incluye el aumento mensual por movilidad para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Además, continúa el pago del bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

En noviembre, los haberes se actualizan un 2,01%, según la fórmula de movilidad vigente establecida por el Gobierno a través del DNU 274/24, que ajusta los ingresos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, los jubilados que cobran la mínima percibirán un total de $403.151, compuesto por $333.151 de haber y $70.000 del bono refuerzo.

Con el nuevo incremento, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez alcanzan los $303.136,88 con bono incluido, mientras que las madres de siete hijos o más perciben $403.052,70. El organismo recordó que todos los pagos se realizan por terminación de DNI y que los haberes no cobrados permanecen disponibles durante el mes.

Anses Calendario de pagos de Anses El calendario de pagos de Anses se organiza, como cada mes, según la terminación del número de DNI de los beneficiarios. El organismo adelantó que los pagos comenzarán el 10 de noviembre con los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y asignaciones con documentos terminados en 0.

Para consultar la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la web oficial de Mi Anses (www.anses.gob.ar), seleccionar la opción “Cobros” y luego “Calendario de pagos”, donde deberán ingresar su número de documento. Desde allí también se puede acceder al recibo digital y verificar si corresponde el bono adicional o retroactivos pendientes.