Tarjeta Alimentar 2025: cuánto cobran las familias en noviembre

Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar de noviembre 2025: quiénes la cobran y cuánto se paga por hijo.

Conocé cuánto paga Anses por la Tarjeta Alimentar en noviembre y a qué familias les corresponde. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en noviembre se acreditará la Prestación Alimentar, más conocida como Tarjeta Alimentar, junto con el pago de otras asignaciones.

El beneficio se mantiene sin modificaciones respecto de octubre, con montos que van de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos a cargo.

Este programa, implementado por el Ministerio de Capital Humano y gestionado por la Anses, tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para familias con niños, niñas y adolescentes. Los fondos se acreditan directamente en la cuenta bancaria del titular, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni usar una tarjeta física específica.

Anunciaron un aumento en la Tarjeta Alimentar Foto: Archivo MDZ Anses paga en noviembre la Tarjeta Alimentar: los nuevos montos y quiénes acceden al beneficio. Archivo ¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar? Titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) con hijos de hasta 17 años inclusive.

) con hijos de hasta 17 años inclusive. Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Personas con discapacidad que perciban la AUH, sin límite de edad.

Madres con siete o más hijos que cobran pensión no contributiva (PNC). ¿Cuánto se cobra en noviembre? Familias con un hijo o beneficiarios de AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 ¿Cuándo se cobra? El pago se realiza de forma automática y según el calendario de Anses, determinado por el último número del DNI del titular. Los fondos se depositan en la misma cuenta donde se percibe la AUH o la AUE, sin necesidad de gestiones adicionales.