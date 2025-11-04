Tarjeta Alimentar 2025: cuánto cobran las familias en noviembre
Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar de noviembre 2025: quiénes la cobran y cuánto se paga por hijo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en noviembre se acreditará la Prestación Alimentar, más conocida como Tarjeta Alimentar, junto con el pago de otras asignaciones.
El beneficio se mantiene sin modificaciones respecto de octubre, con montos que van de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos a cargo.
Te Podría Interesar
Este programa, implementado por el Ministerio de Capital Humano y gestionado por la Anses, tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para familias con niños, niñas y adolescentes. Los fondos se acreditan directamente en la cuenta bancaria del titular, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni usar una tarjeta física específica.
¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar?
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
- Personas con discapacidad que perciban la AUH, sin límite de edad.
- Madres con siete o más hijos que cobran pensión no contributiva (PNC).
¿Cuánto se cobra en noviembre?
- Familias con un hijo o beneficiarios de AUE: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
¿Cuándo se cobra?
El pago se realiza de forma automática y según el calendario de Anses, determinado por el último número del DNI del titular. Los fondos se depositan en la misma cuenta donde se percibe la AUH o la AUE, sin necesidad de gestiones adicionales.
La Tarjeta Alimentar constituye un refuerzo clave para los hogares con menores ingresos y su continuidad mensual busca fortalecer la seguridad alimentaria en un contexto económico donde los precios de los alimentos continúan siendo una de las principales preocupaciones de las familias argentinas.