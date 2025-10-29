CUD: las afecciones que reconoce el Certificado Único de Discapacidad

El CUD, o Certificado Único de Discapacidad, acredita la condición de persona con discapacidad y permite acceder a derechos y beneficios en todo el país.

El CUD garantiza el acceso a ciertos derechos y beneficios. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que acredita la condición de persona con discapacidad en Argentina. Es clave para acceder a prestaciones médicas, asistenciales, cupos laborales y otros derechos sociales, garantizando que quienes lo poseen tengan igualdad de oportunidades en la sociedad.

Qué personas son consideradas con discapacidad Según indica la página oficial del Gobierno, se considera persona con discapacidad a quien presenta alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental, que le impide participar en igualdad de condiciones en la sociedad. Estas barreras pueden afectar la movilidad, la comunicación, el aprendizaje o la participación en actividades cotidianas.

Para qué sirve el CUD Con el CUD se puede acceder a: