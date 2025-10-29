CUD: las afecciones que reconoce el Certificado Único de Discapacidad
El CUD, o Certificado Único de Discapacidad, acredita la condición de persona con discapacidad y permite acceder a derechos y beneficios en todo el país.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que acredita la condición de persona con discapacidad en Argentina. Es clave para acceder a prestaciones médicas, asistenciales, cupos laborales y otros derechos sociales, garantizando que quienes lo poseen tengan igualdad de oportunidades en la sociedad.
Qué personas son consideradas con discapacidad
Según indica la página oficial del Gobierno, se considera persona con discapacidad a quien presenta alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental, que le impide participar en igualdad de condiciones en la sociedad. Estas barreras pueden afectar la movilidad, la comunicación, el aprendizaje o la participación en actividades cotidianas.
Te Podría Interesar
Para qué sirve el CUD
Con el CUD se puede acceder a:
- Cobertura completa del sistema de prestaciones médicas y rehabilitadoras: tratamientos, prótesis, apoyos educativos, entre otros.
- Transporte público gratuito: trenes, subtes, colectivos y micros de corta, media y larga distancia.
- Símbolo Internacional de Acceso: permite libre tránsito y estacionamiento.
- Asignaciones familiares para personas con discapacidad.
- Eximición de algunas tasas municipales y beneficios para la compra de automotores.
Cómo tramitar el CUD
- Reunir documentación: certificados médicos, informes de profesionales, estudios recientes (máximo 6 meses), DNI y recibos de sueldo o comprobantes de ingresos.
- Solicitar turno: en la Junta Evaluadora correspondiente a tu domicilio.
- Presentarse en la junta: la evaluación es realizada por un equipo interdisciplinario.
- Recibir el CUD y la cartilla de derechos: el documento tiene validez nacional y es gratuito.
Si perdés el CUD, se debe realizar denuncia policial y solicitar un nuevo certificado en la Junta Evaluadora. No es necesario sacar un nuevo CUD al mudarse de provincia.