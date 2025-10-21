Certificado único de Discapacidad: cómo acceder gratis a eventos deportivos y culturales

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite acceder sin costo a espectáculos, eventos deportivos y actividades culturales en todo el país.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta clave para garantizar derechos en salud, transporte, educación y accesibilidad, pero también permite acceder de manera gratuita a una amplia variedad de eventos culturales y deportivos. Estas acciones buscan promover la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad en la vida social y comunitaria.

En el marco de la Ley 22.431, quienes posean el CUD vigente pueden ingresar sin costo a museos, teatros, cines, recitales, partidos deportivos y parques nacionales, simplemente presentando el certificado. En algunos casos, es necesario realizar una reserva anticipada o acreditarse online, dependiendo del establecimiento o la provincia.

discapacidad El beneficio del CUD puede incluir también a un acompañante en determinados eventos. Foto: Archivo Cómo acceder a los beneficios Para utilizar este derecho, alcanza con mostrar el CUD físico o digital al momento de la compra o en el ingreso al evento. Las boleterías y plataformas digitales suelen contar con opciones específicas para personas con discapacidad o acompañantes, lo que facilita el proceso. Además, en determinadas actividades el beneficio se extiende a un acompañante, especialmente cuando el tipo de discapacidad así lo requiere.

El certificado también otorga otros beneficios complementarios, como el transporte público gratuito, descuentos en estacionamientos, asignaciones familiares adicionales y exenciones impositivas en algunos servicios, según la normativa de cada jurisdicción.