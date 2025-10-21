Certificado único de Discapacidad: cómo acceder gratis a eventos deportivos y culturales
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite acceder sin costo a espectáculos, eventos deportivos y actividades culturales en todo el país.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta clave para garantizar derechos en salud, transporte, educación y accesibilidad, pero también permite acceder de manera gratuita a una amplia variedad de eventos culturales y deportivos. Estas acciones buscan promover la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad en la vida social y comunitaria.
En el marco de la Ley 22.431, quienes posean el CUD vigente pueden ingresar sin costo a museos, teatros, cines, recitales, partidos deportivos y parques nacionales, simplemente presentando el certificado. En algunos casos, es necesario realizar una reserva anticipada o acreditarse online, dependiendo del establecimiento o la provincia.
Cómo acceder a los beneficios
Para utilizar este derecho, alcanza con mostrar el CUD físico o digital al momento de la compra o en el ingreso al evento. Las boleterías y plataformas digitales suelen contar con opciones específicas para personas con discapacidad o acompañantes, lo que facilita el proceso. Además, en determinadas actividades el beneficio se extiende a un acompañante, especialmente cuando el tipo de discapacidad así lo requiere.
El certificado también otorga otros beneficios complementarios, como el transporte público gratuito, descuentos en estacionamientos, asignaciones familiares adicionales y exenciones impositivas en algunos servicios, según la normativa de cada jurisdicción.
Cómo renovar el CUD
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) recuerda que, para renovar el certificado, se deben reunir previamente los informes médicos y estudios actualizados. Luego, se solicita turno ante la Junta Evaluadora correspondiente. El día de la cita es necesario asistir puntualmente, ya que la ausencia implica reiniciar el trámite. Finalmente, el CUD o la resolución se retira en el mismo lugar, y puede hacerlo cualquier persona mayor de 18 años con el DNI del titular.