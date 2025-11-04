Presenta:

Anses: el monto confirmado de la Asignación por Embarazo para noviembre y qué día se cobra

Anses destacó el calendario de pagos respecto de la Asignación Universal por Embarazo para este mes de noviembre.

La Asignación Familiar por Embarazo de Anses cubre a las madres.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el monto de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) correspondiente a noviembre de 2025 es de $95.737,66, cifra que se equipara al valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Este ajuste se realizó conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y representa un incremento aproximado del 2,08 % con respecto al mes anterior.

Calendario de pagos de Anses

El organismo previsional comunicó que los pagos se efectuarán según la terminación del número de documento de cada beneficiaria:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: martes 11

  • DNI terminados en 2: miércoles 12

  • DNI terminados en 3: jueves 13

  • DNI terminados en 4: viernes 14

  • DNI terminados en 5: lunes 17

  • DNI terminados en 6: martes 18

  • DNI terminados en 7: miércoles 19

  • DNI terminados en 8: jueves 20

  • DNI terminados en 9: martes 25

Anses ofrece una asignación para apoyar durante todo el embarazo. Foto: Freepik
Requisitos para acceder a la AUE

El beneficio está destinado a personas gestantes que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones:

  • Estar desempleadas.

  • Ser trabajadoras informales con ingresos por debajo del salario mínimo.

  • Ser monotributistas sociales.

  • Trabajar en casas particulares registradas.

  • Percibir algún plan social compatible.

Además, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener un embarazo de al menos 12 semanas.

  • Residir en Argentina y contar con DNI. En el caso de personas extranjeras, se requiere una residencia mínima de tres años.

  • Estar inscripta en el Programa SUMAR+.

  • No poseer cobertura médica u obra social, salvo excepciones específicas.

Otros valores de asignaciones familiares para noviembre

Junto con la AUE, la Anses también actualizó los montos de otras prestaciones sociales:

  • AUH por hijo: $120.066 (monto total), de los cuales $95.958 se pagan directamente y el resto queda retenido hasta la presentación de la libreta.

  • AUH por discapacidad: $311.748,35.

  • Asignación Universal por Embarazo – Protección Social: $119.714.

  • Ayuda Escolar Anual: $42.922.

Desde 2025, los montos de las asignaciones se actualizan todos los meses, reemplazando el esquema anterior de ajustes trimestrales. Este cambio busca que las prestaciones acompañen más de cerca el ritmo de la inflación y protejan mejor los ingresos de las familias beneficiarias.

Con esta medida, el Gobierno nacional apunta a fortalecer las políticas de asistencia económica y garantizar que las personas gestantes de bajos recursos cuenten con un apoyo más dinámico frente al aumento del costo de vida.

