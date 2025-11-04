Anses: el monto confirmado de la Asignación por Embarazo para noviembre y qué día se cobra

Anses destacó el calendario de pagos respecto de la Asignación Universal por Embarazo para este mes de noviembre.

La Asignación Familiar por Embarazo de Anses cubre a las madres.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el monto de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) correspondiente a noviembre de 2025 es de $95.737,66, cifra que se equipara al valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Este ajuste se realizó conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y representa un incremento aproximado del 2,08 % con respecto al mes anterior.

Calendario de pagos de Anses El organismo previsional comunicó que los pagos se efectuarán según la terminación del número de documento de cada beneficiaria:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11

DNI terminados en 2: miércoles 12

DNI terminados en 3: jueves 13

DNI terminados en 4: viernes 14

DNI terminados en 5: lunes 17

DNI terminados en 6: martes 18

DNI terminados en 7: miércoles 19

DNI terminados en 8: jueves 20

DNI terminados en 9: martes 25

Requisitos para acceder a la AUE El beneficio está destinado a personas gestantes que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones:

Estar desempleadas.

Ser trabajadoras informales con ingresos por debajo del salario mínimo.

Ser monotributistas sociales.

Trabajar en casas particulares registradas.

Percibir algún plan social compatible. Además, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: