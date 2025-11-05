Anses fijó el haber mínimo jubilatorio en $333.085 desde noviembre.

Anses actualizó los haberes previsionales: la jubilación mínima será de $333.085 y la máxima de $2.241.349 desde noviembre, con un aumento del 2,08%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este lunes la Resolución 338/2025, que establece los nuevos valores de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de noviembre. Según la medida, la jubilación mínima pasará a ser de $333.085,39, mientras que la máxima alcanzará los $2.241.349,35, en línea con la fórmula de movilidad ajustada por inflación.

El incremento aplicado para esta actualización es del 2,08%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2025, publicada por el Indec. La suba responde a lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que estableció actualizaciones mensuales según el comportamiento del índice inflacionario.

Además, la resolución fija el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) en $152.371,37, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $266.468,31. En tanto, las bases imponibles mínima y máxima para aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedaron establecidas en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente.

Desde el organismo previsional precisaron que los nuevos valores se aplicarán a las jubilaciones y pensiones a partir de los haberes correspondientes al mes de noviembre. También se actualizarán las remuneraciones de los trabajadores que cesen en la actividad a partir del 31 de octubre o soliciten su beneficio jubilatorio desde el 1° de noviembre.

Con esta resolución, la Anses cumple con la normativa vigente de movilidad previsional basada en la inflación, garantizando que las prestaciones mantengan un nivel de actualización mensual conforme al aumento del costo de vida informado por el Indec.