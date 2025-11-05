Violencia en los colegios: "Lo que pido es que vuelva el sistema de antes con amonestaciones y sanciones"

Un exalumno ingresó este martes al Colegio Normal 2 de La Plata y desató una violenta pelea entre estudiantes.

Un violento episodio conmocionó este martes al Colegio Normal 2 de La Plata, ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5, cuando un exalumno expulsado irrumpió en el establecimiento e inició una pelea con varios estudiantes. Las imágenes del hecho, que rápidamente se viralizaron, muestran una brutal golpiza en el patio del colegio que terminó con una preceptora herida al intentar intervenir.

Según el relato de testigos, todo comenzó tras una discusión entre dos jóvenes, uno de ellos el exalumno. Minutos después, la disputa escaló en violencia física frente a la mirada de otros compañeros. Cuando el joven intentó retirarse del lugar, otro estudiante lo interceptó y volvió a golpearlo, lo que derivó en una pelea grupal.

La situación se descontroló rápidamente y, en medio de los empujones y golpes, una preceptora identificada como Laura intentó separar a los alumnos, pero terminó siendo agredida. Su compañera, Mónica, habló con los medios locales y expresó su angustia por la creciente violencia en las escuelas.

“Yo hoy no quiero entrar porque me da tristeza lo que pasa, no solo en esta escuela sino en otras instituciones también. Estoy con miedo constantemente”, relató Mónica. “Lo que pido es que vuelva el sistema de antes, cuando había amonestaciones y sanciones. Ahora los chicos pueden hacer lo que quieran y romper lo que quieran, y nosotros, los preceptores, quedarnos de brazos cruzados”, agregó.

Con impotencia, la docente aseguró que tiene “cuatro años de formación para enseñar, para que los chicos aprendan, no para que me peguen”. En tanto, cuestionó la respuesta de las autoridades escolares: “La directora dice que hoy va a ser una jornada de escucha y charla, pero no pasa nada”.