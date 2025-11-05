Limpiaron el estanque del Cerro de la Gloria que se había colmado de basura
Uno de los reservorios de agua del Cerro de la Gloria estaba lleno de basura. Desde Parques explicaron que el lugar ya está limpio. Usuarios y visitantes denuncian el mal uso de quienes recorren el lugar.
Uno de los reservorios de agua que hay en el Cerro de la Gloria se había colmado de basura por la desaprensión de quienes visitan el lugar. Botellas, bolsas y otros residuos había terminado en el lugar, dando una mala imagen en uno de los sitios turísticos más importantes de la Provincia.
Desde la Dirección de Parques informaron que el sitio ya estaba limpio. Así lo registraron en una visita realizada ayer. Ese reservorio es usado para acumular agua que luego es distribuida dentro del Ecoparque.
Como informó MDZ, durante el fin de semana se pudo ver la mugre en el estanque, justo cuando más visitantes hay.