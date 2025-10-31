Cómo será la obra de reconstrucción de la ruta del Malvinas Argentinas y el Cerro de la Gloria

El Gobierno adjudicó la tercera etapa de la ruta 99, que costará 15% menos de lo que inicialmente se había calculado.

La Dirección Provincial de Vialidad adjudicó esta semana la reconstrucción de la tercera etapa del circuito Avenida del Libertador-Papagayos, donde se recorre uno de los ingresos al estadio Malvinas Argentinas, el estadio cubierto Aconcagua Arena, el Cerro de la Gloria y el Ecoparque, entre otros lugares de interés de Mendoza.

La constructora Da Fré Obras Civiles SA fue la ganadora de la licitación, cuyo presupuesto contó con una disminución del 15% respecto del valor original presupuestado.

RP-99-Tr-III-B_2025_Croquis-_1_Edit-1-e1761763785771-1280x640 La firma del contrato se realizó en la sede central de Vialidad Mendoza, entre el titular de la DPV, ingeniero Osvaldo Romagnoli, y el representante legal y técnico de la firma adjudicada, ingeniero Fernando Da Fré.

La obra fue adjudicada por $2.697 millones, valor que constituyó la oferta más económica en el proceso licitatorio, con una reducción de $393,5 millones respecto del presupuesto inicial, de $3.091 millones, calculado en el llamado.

La obra de la ruta 99 y el ingreso al Malvinas Argentinas y al Cerro de la Gloria El proyecto tiene previsto la repavimentación de la calle San Francisco de Asís que bordea el Estadio Malvinas Argentinas, desde la rotonda de las Churrasqueras hasta la rotonda del Parque de los Pueblos Originarios, y de Avenida del Libertador, desde la rotonda del Parque de los Pueblos Originarios hasta la rotonda del barrio La Favorita.