Javier Lanari asumirá en reemplazo de Adorni tras los cambios en el Gabinete

El actual subsecretario de Prensa Javier Lanari ocupará el cargo tras la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Javier Lanari es desde diciembre de 2023 como subsecretario de Prensa y trabaja codo a codo con Manuel Adorni, el vocero presidencial.

Tras las renuncias de Guillermo Francos al Ministerio de Gobierno y la confirmación del Gobierno nacional que este cargo sería asumido por Manuel Adorni, se conoció quién será el encargado de reemplazar a este último y asumirá ese rol. Si bien no hubo un comunicado al respecto, se conoció que Javier Lanari, actual subsecretario de Prensa, será el nuevo portavoz.

Lanari se incorporó a la gestión libertaria en diciembre de 2023, a pocos días de iniciado el gobierno de Javier Milei, y fue sugerido por el propio Adorni, quien buscaba un segundo para acompañarlo en la tarea de comunicación.

Ambos periodistas mantenían desde hace años una relación laboral y compartieron un programa radial los fines de semana en Radio Rivadavia, donde entrevistaban con frecuencia al entonces candidato Milei.v

Quién es el Javier Lanari Como subsecretario de Prensa, Lanari tuvo a su cargo el contacto directo con los medios y periodistas acreditados en Casa Rosada, además de coordinar la agenda informativa de Presidencia. Su paso al frente de la Vocería refuerza la continuidad del equipo de comunicación del Ejecutivo.

Cabe destacar que el nombre de Lanari ya había trascendido como reemplazante de Adorni en diciembre cuando el vocero asumiera su banca en la Legislatura bonaerense.