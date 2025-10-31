Quién reemplazará a Manuel Adorni en la Legislatura porteña

Manuel Adorni no asumirá su banca en la Legislatura porteña por ser el reemplazo de Guillermo Francos jefe de Gabinete. Quién ocupará su banca.

La confirmación de que Manuel Adorni será el reemplazo de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete desató una cambios dentro del Gobierno nacional y en el ámbito legislativo. Ahora, el vocero no podrá asumir su banca en la Legislatura porteña y deberá ocupar su lugar el primer suplente de la lista.

Manuel Adorni no desembarca en la Legislatura porteña: su reemplazo El pasado 18 de mayo, Adorni se impuso como el candidato más votado con la lista de La Libertad Avanza, compuesta por Solana Pelayo, Nicolas Pakgojz, Andrea Freguia, Juan Pablo Arenaza, Lucia Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas, Diego Vartabedian, Marina Kienast, Juan Ignacio Fernández, Patricia Holzman, Marcelo Ernst, Valeria Sánchez, Yamil Minakoswki, Alicia Chediak, Fernando Soto, Aurita Villanueva, Alfredo Gammariello, Daiana Ckacka Bravo, Dante Restagno, Paloma Linik, Juan Ignacio Boutet, María Jose compalatti, Félix Wax, Nicole Cárdenas, Emiliano Iglesias, Rocío Estevez, Pablo Lestingui y Fernanda Pelaez.

Sin embargo, tras el repentino cambio de rol del vocero, su banca en la Legislatura será ocupada por quien encabeza la lista de suplentes, Tomás Kohen, referente libertario de la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.