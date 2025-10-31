La reacción de Luis Toto Caputo tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, respondió a los posteos de X de Guillermo Francos y Lisandro Catalán comunicando sus renuncias al Gabinete nacional.

En medio de una noche cargada de movimientos dentro del gabinete nacional, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, utilizó su cuenta oficial en la red X (ex Twitter) para despedir a Guillermo Francos y Lisandro Catalán, quienes presentaron sus renuncias, y para felicitar a Manuel Adorni, recientemente designado como nuevo jefe de Gabinete.

Ante el mensaje de Francos, quien oficializó su salida para “permitir al Presidente afrontar una nueva etapa sin condicionamientos”, Caputo respondió: “Ha sido un honor trabajar contigo, Guille. Muchísimas gracias por tu dedicación, tu patriotismo y tu excelente trabajo. Te mando un abrazo grande ”.

Te mando un abrazo grande — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 1, 2025 Poco después, tras el posteo del ministro del Interior saliente, Lisandro Catalán, el titular del Palacio de Hacienda volvió a expresar su gratitud: “Muchas gracias Lisandro por el gran trabajo y la dedicación durante todo este tiempo. Te mando un abrazo grande ”.

Te mando un abrazo grande — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 1, 2025 Los posteos de Luis Toto Caputo El economista también se hizo eco del anuncio de Manuel Adorni, quien agradeció al presidente Javier Milei por haberlo elegido para encabezar la Jefatura de Gabinete. Caputo celebró su designación con un mensaje directo: “¡Felicitaciones, Manu! A seguir trabajando duro por nuestro querido país ”.