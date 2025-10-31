La reacción de Luis Toto Caputo tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, respondió a los posteos de X de Guillermo Francos y Lisandro Catalán comunicando sus renuncias al Gabinete nacional.
En medio de una noche cargada de movimientos dentro del gabinete nacional, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, utilizó su cuenta oficial en la red X (ex Twitter) para despedir a Guillermo Francos y Lisandro Catalán, quienes presentaron sus renuncias, y para felicitar a Manuel Adorni, recientemente designado como nuevo jefe de Gabinete.
Ante el mensaje de Francos, quien oficializó su salida para “permitir al Presidente afrontar una nueva etapa sin condicionamientos”, Caputo respondió: “Ha sido un honor trabajar contigo, Guille. Muchísimas gracias por tu dedicación, tu patriotismo y tu excelente trabajo. Te mando un abrazo grande ”.
Poco después, tras el posteo del ministro del Interior saliente, Lisandro Catalán, el titular del Palacio de Hacienda volvió a expresar su gratitud: “Muchas gracias Lisandro por el gran trabajo y la dedicación durante todo este tiempo. Te mando un abrazo grande ”.
Los posteos de Luis Toto Caputo
El economista también se hizo eco del anuncio de Manuel Adorni, quien agradeció al presidente Javier Milei por haberlo elegido para encabezar la Jefatura de Gabinete. Caputo celebró su designación con un mensaje directo: “¡Felicitaciones, Manu! A seguir trabajando duro por nuestro querido país ”.
Las publicaciones se dieron en una noche en la que comenzó la reconfiguración del Gobierno de Javier Milei tras el triunfo libertario en las urnas el domingo pasado. Resta confirmarse si Santiago Caputo se incorporará en las próximas horas formalmente al Gabinete nacional.