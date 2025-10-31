Cansado de la interna y la falta de apoyo, Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y asume Adorni

Guillermo Francos anunció este viernes por la noche que renunció a su cargo como jefe de Gabinete, luego de mantener una conversación con el propio presidente Javier Milei . En su lugar estará el vocero Manuel Adorni .

"Señor Presidente de la Nación Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", dice su posteo en X.

"Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita. Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre", completó su publicación el exministro de Interior.

Por su parte, el Ejecutivo confirmó que el jefe de Estado le aceptó la renuncia y confirmó al portavoz como nuevo jefe de ministros.

“El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él”, señaló.

“En su reemplazo, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”, explica el Ejecutivo en un comunicado.

Había un fuerte malestar de Francos por las versiones sobre su salida y la interna libertaria

El propio Milei consolidó a la incertidumbre sobre el futuro de sus ministros al no descartar que Francos pueda ser reemplazado por el vocero Manuel Adorni.

"Voy a hacer los cambios cuando yo considere que es necesario. A ver, voy a hacer los cambios en el momento en que yo considere y veré quiénes son los mejores. Para avanzar en este conjunto de acuerdos voy a necesitar un conjunto de actores que puedan ser interlocutores válidos ante la nueva Cámara de senadores, la nueva Cámara de diputados y ante los gobernadores", dijo el jueves en A24.

A su vez, se refirió a la posibilidad de que su asesor Santiago Caputo tenga un rol como ministro: “Es una posibilidad. Es mi principal asesor y ha hecho un trabajo enorme".

Estas declaraciones del jefe de Estado produjeron, en primer lugar, el malestar de Francos, quien esperaba hacía varios días que Milei le confirmara si las publicaciones periodísticas eran ciertas y tenía los días contados como ministro coordinador. El exministro de Interior le reclamó que se pronuncie y aclare que son mentiras las publicaciones que dan cuenta que no seguirá al frente de la Jefatura. Él ya aclaró que no iba a aceptar otro cargo debido a que no hay una responsabilidad mayor en el Ejecutivo para cubrir. También señaló que el presidente no le dijo nada sobre su remoción, por lo que no tenía por qué que ocurrir ninguna novedad.

Ofuscado por el nivel de interna entre Karina Milei y Caputo, Francos le pidió hablar este viernes con el presidente, con quien no contó el respaldo que esperaba y anunció su renuncia.