Tras la salida de Francos, Lisandro Catalán renunció como ministro de Interior y asoma Santiago Caputo

El tucumano deja su cargo ya que se trata de un dirigente que llegó a la gestión gracias al ahora exjefe de Gabinete. También hizo un posteo en redes confirmando su salida. Se acerca Santiago Caputo a ese cargo.

Minutos después que se confirmara la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, el ministro de Interior, Lisandro Catalán, renunció a su cargo y estalla la interna en el Gobierno libertario. El principal candidato a sucederlo es el asesor presidencial, Santiago Caputo.

"Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción. Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina", anunció en su cuenta de X.

Pese a los pedidos externos para que el Ejecutivo profundice esa conversación con todos los sectores, la salida de Francos produjo un efecto dominó y se concreta la renuncia de Catalán, quien llegó al Gobierno gracias a Francos.

Tras la salida del tucumano, el Gobierno define detalles para el desembarco formal de Santiago Caputo. El asesor presidencial prepara su llegada como ministro al Gabinete, tras el pedido de distintos funcionarios del Gobierno que reclamaban una participación directa del consultor, entre ellos el saliente Francos que mantuvo duros cruces en estos dos años.