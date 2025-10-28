Luego de la ola violeta, el Gobierno analiza convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso

Lisandro Catalán habló luego de la victoria libertaria y valoró el apoyo de los gobernadores para las reformas que siguen.

Lisandro Catalán es el funcionario a cargo de las conversaciones con los gobernadores.

El Gobierno nacional analiza convocar a sesiones extraordinarias para debatir las reformas previsional y laboral, anunció el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Después de ganar las elecciones, el oficialismo no oculta su entusiasmo con esta serie de reformas.

Según Catalán, los proyectos están “muy avanzados” y pronto serán girados al Parlamento. "Puede haber un llamamiento a extraordinarias. No lo descarto”, afirmó el funcionario.

En diálogo con Radio Rivadavia, remarcó además la labor del Consejo de Mayo —que preside el jefe de Gabinete, Guillermo Francos— diciendo que “están trabajando hace un año en una agenda muy nutrida, importante, con los temas centrales que necesita Argentina para seguir desarrollándose”. El oficialismo apunta a redoblar sus conversaciones con los sectores de la oposición no kirchnerista. A pesar de que posiblemente queden como primera minoría en Diputados, van a necesitar del respaldo de los gobernadores.

En ese contexto, el ministro señaló que, como parte del mecanismo para avanzar con reformas claves, se prevé sumar gobernadores peronistas no kirchneristas: “Soy optimista, espero que podamos llegar a acuerdos con gobernadores peronistas no kirchneristas”.

La crítica de Lisandro Catalán al kirchnerismo Al referirse al gobernador bonaerense, dijo que “todas las propuestas que Kicillof viene llevando, y su forma de gestión, son contrapuestas a lo que lleva Javier Milei”, y que “en la provincia de Buenos Aires las urnas hablaron y ganó La Libertad Avanza”.